Лидер O.Torvald Женя Галич, служащий в ВСУ, оказался в госпитале и назвал причину

Фронтмен группы O.Torvald, музыкант Женя Галич, который стал на защиту Украины весной 2022 года и участвовал в боях в Донецкой области, рассказал, что сейчас лечится в госпитале. Звезда посетил премию МУЗВАР, которая состоялась в Киеве 2 декабря. Перед камерами фотографов певец позировал в футболке с важным месседжем – "Free Azovstal Defenders" (с англ. – "Спасите защитников Азовстали").

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Как рассказал Галич журналистке "Ранку у Великому Місті" на ICTV Ксении Малинюк, за несколько часов до события он находился в медицинском заведении. "Да, еще до 16-ти часов я был в госпитале. Мне делали капельницу, и после этого я вернулся. Завтра мне снова в госпиталь. Поэтому я сейчас нахожусь официально в госпитале, если это кого-то сильно беспокоит, – рассказал он. – Накопилось много за три года "болячок", поэтому пытаюсь исправить".

Напомним, Женя Галич присоединился к рядам Вооруженных сил Украины вскоре после полномасштабного вторжения России. Артист находился в разных горячих точках фронта, в том числе был участником боев за Бахмут Донецкой области. Осенью 2024 года музыкант рассказал, что находится на службе в Киеве и признался – занимается материально-техническим обеспечением войска.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как Женя Галич признался, какого наказания хотел бы для украинцев, незаконно сбежавших: "Я за то, чтобы закон ограничивал пересечение границы". Подробности – в нашем материале.

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