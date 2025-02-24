Лидера группы 'Крихітка' Сашу Кольцову сбили на пешеходном переходе: момент попал на видео

Лидера группы "Крихітка" Сашу Кольцову сбил на пешеходном переходе курьер одной из служб доставки. Инцидент произошел несколько недель назад и попал на видео.

Видео дня

Об этом певица рассказала в своем Instagram за день до концерта во Львове. По словам Кольцовой, она переходила дорогу на зеленый сигнал светофора, когда в нее врезался велосипедист, который проехал на красный. В результате падения она получила удар головой об асфальт.

"Творческие результаты контакта черепа с асфальтом еще впереди", – написала артистка, добавив, что с несовершеннолетним водителем они пришли к согласию, и он прошел курсы первой домедицинской помощи.

Певица поблагодарила людей, которые помогли ей после аварии: прохожих, друзей, врачей Александровской больницы и всех, кто поддержал ее. В то же время она отметила, что следователь по делу не приложил усилия для расследования.

Несмотря на инцидент, Кольцова продолжает выступать и призывает ценить каждый миг жизни. Она также напомнила о своем концерте во Львове 23 февраля и посоветовала послушать песню "Падай і вставай", которая символически перекликается с ее недавним опытом.

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