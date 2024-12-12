Лидер группы 'Хейтспич' послал Тину Кароль из-за одного правила Нацотбора

Дмитрий Однороженко, лидер украинской рок-группы "Хейтспич", эмоционально отреагировал на лонглист Национального отбора на Евровидение-2025. Музыкант, который также подавал заявку на участие в шоу, не попал в список из 20 конкурсантов.

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Как отметила музыкальная продюсер Нацотбора-2025 Тина Кароль в официальном обращении, многие песни не прошли дальше из-за несоответствия правилам конкурса. "А именно: были изданы или исполнялись раньше, длиннее трех минут, имели часть чужих стихов или ненормативную лексику ", – говорится на сайте Суспільне.

Именно словосочетание о нецензурных словах выделил в своем сообщении на платформе X Однороженко. "Ой та иди нах**", – подписал публикацию певец, вероятно, обращаясь к продюсеру. Однако на вопрос пользователей сети артист отметил: "На самом деле, именно мата, насколько я помню, не было". "Интересно поют... То есть другим можно голышом выступать, а нам один раз спеть "за** сь бл*ть кайфуется" нельзя? Я очень разочарован действиями комиссии Нацотбора и очень обеспокоен данным положением дел", – написал одним из комментаторов.

Напомним, накануне украинские еврофаны узнали 20 имен, претендующих на право представить Украину на международной арене песенного конкурса Евровидения-2025 в Базеле, Швейцария. Из списка должны выбрать десятку самых лучших, которые представят свои треки на сцене Нацотбора. Кто попал в лонглист – смотрите здесь.

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