Летают вместе на частном самолете: звезду 'Гарри Поттера' Эмму Уотсон 'поймали' с богатым наследником. Фото

Британскую актрису, звезду "Гарри Поттера" 31-летнюю Эмму Уотсон заметили в компании богатого наследника торговой империи Topshop – 28-летнего Брэндона Грина. Пара засветилась в аэропорту Лондона.

Они прилетели туда на частном самолете. Об этом пишет издание Daily Mail (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

По предварительной информации, Грин давно ухаживал за Уотсон. Источник утверждает, что актриса влюблена в парня, но скрывает это.

"Эмма много времени проводила с Брэндоном. Он действительно добр к ней. Мы удивлены, что они теперь вместе. Брэндон и ее бывший – Лео – очень похожи", – отметил инсайдер.

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К слову, до этого знаменитость два года встречалась с бизнесменом Лео Робинтоном и ходили слухи, что пара планирует сыграть свадьбу.

Сын скандального миллиардера из списка Forbes, владельца Arcadia Group Филипа Грина. Отцу Брэндона с 2002 по 2020 год принадлежали магазины одежды Topshop, Topman и Miss Selfridge. Грин был председателем и исполнительным директором Amber Day с 1988 по 1992 год. В 1999 году он приобрел Sears plc.

Коротко о знаменитости:

Эмма Уотсон – британская киноактриса и фотомодель. Получила широкую известность благодаря роли Гермионы Грейнджер в фильмах о Гарри Поттере, в которых снималась вместе с Дэниелом Рэдклиффом и Рупертом Гринтом.

Также снималась в таких лентах, как "Хорошо быть тихоней", "Красавица и чудовище", "Элитное общество", "Маленькие женщины" и многих других.

Ранее избранником Уотсон был 31-летний бизнесмен из Лос-Анджелеса Лео Робинтон. Он работал в компании Agrios, которая специализируется на легальном каннабисе, в качестве вице-президента по развитию бизнеса.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в СМИ появилась информация, что популярная британская актриса, звезда "Гарри Поттера" Эмма Уотсон решила уйти из кино ради своего возлюбленного Лео Робинтона.