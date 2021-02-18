Леся Никитюк похвасталась подтянутым прессом в образе "шальной императрицы". Видео

Украинская телеведущая Леся Никитюк показала стильный деловой образ.

Так, на своей странице в Instagram она опубликовала сториз, на котором позировала в смелом наряде. На ней широкие черные брюки, такого же цвета пиджак, а под ним красивый кружевной бюстгальтер. Свой образ телеведущая дополнила черно-бежевыми лодочками на каблуке и распущенными волосами (чтобы смотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Деловая, слегка шальная императрица", – прокомментировала она свой новый внешний вид.

В 2012 году Леся Никитюк стала ведущей популярного тревел-проекта о путешествиях "Орел и решка", заменив Жанну Бадоеву. Она вела программу с телеведущим Андреем Бедняковым. А в следующем году стартовало ее авторское шоу о мире шоу-бизнеса – "Леся-ЗдЄся".

В 2015 году снимали 10-й юбилейный сезон "Орел и решка", где звезда принимала участие вместе с другими своими "коллегами" по шоу.

В 2015 телеведущая снялась в клипе украинской певицы Светланы Лободы на песню "Пора домой".

Как сообщал OBOZREVATEL: