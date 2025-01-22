Лесь Заднепровский раскрыл феномен 'Конотопской ведьмы': почему на спектакль в театр Франко очень тяжело купить билеты

Ведущий актер столичного Театра имени Ивана Франко Лесь Заднепровский объяснил причины потрясающего успеха спектакля "Конотопская ведьма", билеты на который исчезают через минуты после появления в продаже. Одну из главных ролей в постановке играет сын Леся Заднепровского – Назар Заднепровский

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Актер говорит, что обсуждали не раз с сыном успех спектакля. Об этом он рассказал в интервью OBOZ.UA.

"Да, мы с Назаром говорили о спектакле. Я когда-то и сам играл в "Конотопской ведьме". Это была комедийная гопак-опера, композитором которой выступил блестящий Игорь Поклад. Художественным руководителем на тот момент был Сергей Данченко, именно при его поддержке этот спектакль и появился. Я играл Демьяна Халявского, в которого влюблена хорунжевна Елена. Пока эту роль исполняет Слава Хостикоев", – говорит актер.

"В чем феномен нынешней "Конотопской ведьмы"? – продолжает артист. – Вот смотрите: если подбросить монетку, то она приземлится на какую-нибудь из своих сторон. А эта монета стала на ребро, потому что все сошлось. Противостояние света и тьмы, сугубо наше украинское колдовство. Сразу вспоминается, как в начале вторжения одна женщина говорила русскому солдату: "Это Конотоп! Здесь каждая вторая женщина ведьма!" Тем более что ведьма у нас симпатичная. Страшная, но не безобразная. Очень привлекательная сексуальная женщина, которая в свои сети затягивает не только волшебством, но и личной харизмой".

"И самое главное, на чем акцентируется представление: зрителей призывают верить в свои силы. Зачем обратились к ведьме? – добавляет Заднепровский. – Не ждите, пока какая-нибудь тетя или дядя придут на помощь, сделают вам счастье. Вот такая телеграмма в зал: сражайтесь, отстаивайте, побеждайте сами. Никто вас не будет любить, кроме вас самих. И сражаться с врагом, кроме нас самих, тоже не будет, понимаете? Это очень похоже на то, что сейчас происходит с Украиной".

Ранее OBOZ.UA писал, что популярная актриса Леся Самаева тоже прокомментировала невероятный успех "Конотопской ведьмы". В постановке играет ее муж – актер Андрей Саминин: "Мой Андрей, когда слышит фразу "приглашение на "Конотопскую ведьму", уже заикаться начинает. А я люблю своего мужа и, оберегая его нервную систему, говорю друзьям: надо немного подождать, схлынет ажиотаж – все посмотрите. Впервые я видела "Конотопскую ведьму" на сдаче. Впервые я видела "Конотопскую ведьму" на сдаче спектакля, обычно ее устраивают перед премьерой. Туда могут прийти коллеги и родственники артистов. И потом присутствовала и на самой премьере".

"Мне кажется, что она крута тем, что получилась многоплановой. – продолжает Леся Самаева. – С одной стороны, она очень проста (но – не примитивна), в понимании, что рассказывает чистую и понятную историю. К этому прилагается пронзительное музыкальное сопровождение, прекрасная актерская игра, блестящая сценография с большим количеством интересных находок, невероятная режиссерская работа. В постановке есть мистика, что очень органично для украинцев. Этот спектакль "заходит" всем: и детям, и самым изысканным гурманам искусства".

Полное интервью с Лесем Заднепровским читайте здесь.

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