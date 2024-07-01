Лера Мандзюк попала в скандал из-за шутки о 'тупеньких детях'. Родители поставили украинскую юмористку на место

Украинская стендап-комедиант Лера Мандзюк спровоцировала дискуссию в сети из-за своего недавнего выступления. Артистка пообщалась со сцены со зрительницей, которая оказалась ассистенткой учителя.

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Мандзюк была искренне удивлена, мол "у нашей учительницы тоже был ассистент, указка такая деревянная". "Сейчас такие дети, что каждому учителю нужен и ассистент, и секретарь, и психолог, иногда даже травматолог", – пошутила она. Комментарии звезды возмутили украинских родителей, выразивших свое мнение в Instagram.

На концерте комик также поделилась размышлениями о профессии ассистента. "То есть я понимаю, что сейчас трудно быть учителем, учительницей, потому что поколение такое, дети тяжелые, и эти телефоны всю дорогу, – продолжила актриса. – А вам попадаются и еще более сложные дети, то есть самые тупенькие, которыми тяжело управлять" .

Пользователи сети не оценили выступления и возмутились по поводу поведения Мандзюк:

"Это вы сейчас серьезно? То есть, мой ребенок, имеющий диагноз, и ему дали отдельного учителя – тупой? Он особенный, уникальный, но точно не тупой – в конце концов он аутист!"

"Мне стало плохо. Над чем вы сейчас шутите? Над колоссальной работой родителей? Над детьми с инвалидностью, над инклюзией?"

"Говорите вы, а стыдно мне. Я мама ребенка с особыми образовательными потребностями. Сын имеет инвалидность и ему необходим ассистент для того, чтобы он мог получать образование".

"Ваши слова: "Сложнее дети – то есть самые тупенькие?" Как так? О наших детях Украины, которые преодолевают столько эмоциональных потрясений и за эти 2,5 года потеряли детство –вы себе позволяете матом высказываться на тему "дети и школа и процесс обучения".

Из-за реакции сети комедиант опубликовала отдельный пост, где отметила, что "комедия всегда следует из трагедии". Мандзюк добавила, что в видео она похвалила асистента учителя и выразила уважение к профессии. "Я понятия не имела, что сейчас такая профессия есть, пока мне об этом не сказала дама на стендапе. Поэтому я и выставила это видео, чтобы больше людей об этом узнали", – говорится в сообщении. Артистка продолжила: ей жаль, что возникло недоразумение, а ее "необразованность пусть служит примером для других людей".

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