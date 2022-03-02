Леонид Агутин: я патриот России, но молю – остановите войну в Украине!

Известный российский певец Леонид Агутин, после развязанной Россией войны в Украине, призвал остановить кровопролития. Музыкант, не называя виновника, считает, что необходимо найти другой способ проявлять "политические амбиции".

Соответствующий пост он опубликовал на личной странице в Facebook. "6 дней полного оцепенения. 6 дней страха и растерянности. 6 дней ужаса и трагедии. Видит Бог, я всегда был патриотом свой страны. Был в прошлом, есть в настоящем, и буду в будущем. Я молю остановите войну", – написал Агутин.

Артист заявил, что не станет произносить политические лозунги, и не будет требовать, поскольку его "требования никому не нужны".

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"Я не собираюсь анализировать ситуацию. Всё это в прошлом. Договоритесь! Каждый новый день – это новые смерти наших ребят, украинских граждан, миллионы поломанных судеб с той и с другой стороны, их боль, обида, страх и унижение. Необходимо изыскать другой способ политических амбиций всех участников большой игры. Этот себя исчерпал! Давно", – подытожил Леонид Агутин.

Напомним, что 24 февраля Россия вторглась в Украину с войной. Российские войска начали вести интенсивные обстрелы украинских подразделений на востоке, а также нанесли ракетно-бомбовые удары по аэродромам в ряде городов и военным объектам ВСУ.

В понедельник, 28 февраля армия страны-агрессора нанесла ракетные удары по жилому пятиэтажному дому в Василькове Киевской области. В результате погибли два человека.

Во вторник, 1 марта, российские оккупанты снова накрыли Харьков массированными ракетными ударами. Одна из ракет прилетела в центр города, на площадь Свободы.

В среду, 2 марта, войска РФ нанесли ракетный удар по областному управлению полиции в Харькове, а также оккупанты обстреляли многоэтажный жилой дом в Ирпене Киевской области.