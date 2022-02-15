Легкий завтрак, сытный ужин: что ест Меган Маркл каждый день, но все равно остается стройной

Герцогиня Сассекская Меган Маркл покоряет публику своей стройной фигурой, которую ей удается сохранить даже после рождения двух детей. Поклонники королевской семьи знают о том, что супруга принца Гарри ведет здоровый образ жизни и питается органическими продуктами.

Что именно и в каком количестве ест Меган Маркл, выяснило Мarie Сlaire. Издание подробно расписало каждый из приемов пищи герцогини Сассекской.

Завтрак

Утро Меган Маркл начинается со стакана теплой лимонной воды. Благодаря витамину С она запускает метаболизм и улучшает состояние кожи. Затем жена принца Гарри съедает миску овсяных хлопьев с миндальным или соевым молоком, бананами и сиропом агавы. Иногда она добавляет полезные ягоды асаи, которые способны снижать уровень холестерина и поддерживать в норме сердечно-сосудистую систему.

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Обед

Этот прием пищи у Меган Маркл чаще всего состоит из растительной пищи. К примеру, тосты с авокадо или яйцами пашот, а также киноа и свежие овощи в качестве гарнира. Изредка в ее меню появляется рыбные тако с перцем и луком.

Перекус

Утолять голод в течение дня герцогиня Сассекская старается полезными продуктами, которые повышают уровень энергии. Это может быть морковь с хумусом, яблоки с миндальным маслом, чипсы из капусты и пудинг из семян чиа. Последний, по словам Меган Маркл, она готовит каждую неделю. Также во второй половине дня супруга герцога Сассекского выпивает фирменный зеленый смузи, состоящий из капусты, шпината, яблок, лимона и имбиря.

Ужин

Этот прием пищи у Меган Маркл обычно сытный. Зачастую в меню входит жареный цыпленок, тажин из баранины и жаркое в горшочках.

Десерт

Герцогиня Сассекская не отказывает себе в сладкой выпечке. Особенно в банановом хлебе по ее авторскому рецепту, который держит в тайне.

Коротко о королевской личности:

Меган Маркл – американская актриса и фотомодель, которая стала известна благодаря роли Рэйчел Зейн в телесериале "Форс-мажоры". В браке с принцем Гарри родила сына Арчи (2019) и дочь Лилибет (2021).

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