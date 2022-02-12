5 простых и удачных укладок Меган Маркл, которые легко повторить

Ульяна Виноградова
Красота
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5 простых и удачных укладок Меган Маркл, которые легко повторить

Герцогиня Сассекская Меган Маркл вызывает споры в обществе, однако у нее есть непоколебленный плюс, который приводит в восхищение большую часть людей. Супруга принца Гарри умеет делать простые и в то же время удачные прически, которые легко повторить в домашних условиях.

Небрежные локоны, пучок, низкий хвост и естественные распущенные волосы приводят в восторг женщин, которые наблюдают за ее стилем. OBOZREVATEL собрал топ-5 самых простых и непревзойденных укладок Меган Маркл.

Герцогиня Сассекская делает легкие укладки.
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Несмотря на роскошную жизнь Меган Маркл не прибегает к парикмахерам даже перед выходом в свет.

Меган Маркл предпочитает простые прически.

Герцогиня Сассекская изменила свое отношение к прическам после замужества.

Супруга принца Гарри редко выпрямляет волосы.

Меган Маркл часто просто распускает волосы.

Герцогиня Сассекская любит небрежные прически.

Супругу принца Гарри привлекает небрежность в укладках.

Меган Маркл очень часто укладывает волосы в пучок.

Коротко о королевской личности:

  • Меган Маркл – американская актриса и фотомодель, которая стала известна благодаря роли Рэйчел Зейн в телесериале "Форс-мажоры". В браке с принцем Гарри родила сына Арчи (2019) и дочь Лилибет (2021).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, какие пять слов принца Уильяма поссорили его с братом – Герцогом Сассекским. Причина кроется в Меган Маркл.

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