Уроженец Одесщины Иван Варшавский, приложивший руку к созданию Байкало-Амурской магистрали, публично унизил украинцев, назвав их "х*хлами", при предательнице Украины Таисии Повалий. Последняя на комментарий 86-летнего строителя нахально расхохоталась.

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Эту сцену продемонстрировали во время передачи "История БАМа – сохранение славянской идентичности", созданной автором пропагандистских фильмов о войне в Украине.

С предательницей встретились 12 семей, которые имеют украинские корни, однако выбрали поддержку террористического режима и геноцида родного народа.

Повалий пригласили не только хохотать над нелепыми шутками об украинцах, но и исполнить украинские песни, ведь отечественное творчество и язык Россия коллаборантам заменить не смогла.

"Как мне сказали, собрались украинцы и беларусы. Х*хлы и бульбаши", – выдал Варшавский, на что Повалий начала глупо смеяться и на украинском языке добавила: "А що ж зробиш? Так і є".

Предателям, которые обсуждали "дружбу народов" в условиях полномасштабной войны, Повалий спела "Червону руту" Софии Ротару.

Как пишут пропагандисты, когда Повалий затянула: "Рідна мати моя", Варшавский, назвавший свой народ "х*хлами", не сдержал слез.

Ранее OBOZ.UA писал, что Повалий объяснила, почему поддерживала Януковича и даже стала его советницей.

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