Легендарную гитару Элвиса Пресли продали за рекордные $500 тысяч

В США на аукционе GWS Auctions продали раритетную электрогитару американского певца Элвиса Пресли за рекордные полмиллиона долларов. На этом инструменте знаменитость играл на концерте "Возвращение 68-го", который транслировался телеканалом NBC 3 декабря 1968 года.

С красной гитарой Hagstrom Viking II Пресли также появился на обложке своего студийного альбома 1969 года From Elvis in Memphis. Об этом пишет издание Daily Mail (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Известно, что певцу приглянулся инструмент, который принадлежал музыканту Элу Кейси, поэтому он позаимствовал его для телевизионного концерта. После этого Пресли держал гитару у себя еще год, прежде чем вернуть владельцу. Позже Кейси продал ее коллекционеру музыкальных памятных вещей.

В США на аукционе GWS Auctions продали раритетную электрогитару американского певца Элвиса Пресли Getty Images

Отмечается, что в 1990-х гитара ненадолго была выставлена в Зале славы рок-н-ролла в Огайо, а потом снова вернулась к своему владельцу.

Красная гитара с перламутровыми вставками была продана на аукционе в оригинальном футляре, подписанном Элом Кейси.

С красной гитарой Hagstrom Viking II Пресли появился на обложке своего студийного альбома 1969 года GWS Auctions

В 1990-х гитара ненадолго была выставлена в Зале славы рок-н-ролла в Огайо GWS Auctions

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее гитара Fender Stratocaster 1965 года выпуска, сожженная рокером Джими Хендриксом на концерте в Astoria, была продана в Лондоне за 495 тысяч долларов.