Легендарная теннисистка Серена Уильямс возмутилась из-за того, что не попала в один из лучших ресторанов Парижа: почему возник скандал и что говорят в заведении

Легендарная теннисистка Серена Уильямс, посещающая Олимпийские игры 2024 и имеющая возможность быть факелоносцем на открытии соревнований, попала в неприятную ситуацию с одним из самых лучших ресторанов в Париже, Франция. Спортсменка приехала в The Peninsula Paris, чтобы поесть на крыше отеля, но услышала отказ от персонала в предоставлении сервиса в якобы пустом заведении.

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О своем возмущении Уильямс публично рассказала в соцсети X. Посетила ресторан теннисистка с двумя своими детьми – 6-летней Олимпией и 11-месячной Адирой.

"Боже, The Peninsula Paris мне отказали в доступе на крышу, чтобы поесть в пустом ресторане в более приятных местах, но никогда с моими детьми. Все когда-то бывает впервые", – возмутилась Серена Уильямс.

Однако администрация довольно быстро отреагировала на претензию, извинилась и прояснила ситуацию. Оказалось, что зал был заполнен, а свободные, на первый взгляд, столики зарезервированы.

"Уважаемая миссис Уильямс, примите наши глубочайшие извинения за разочарование, с которым вы столкнулись сегодня вечером. К сожалению, наш бар на крыше действительно был полностью забронирован, и единственные свободные столики, которые вы видели, принадлежали нашему ресторану высокой кухни L'Oiseau Blanc, который был полностью зарезервирован. Мы всегда имели честь принимать вас и всегда будем рады видеть вас снова", – ответило на претензию заведение.

Представители ресторана прокомментировали ситуацию газете Metro и отметили, что предлагали звезде спорта альтернативу, однако, судя по гневному посту Вильямс, она отказалась.

"Как альтернативу миссис Уильямс предложили столик на улице внизу в ресторане La Terrasse Kléber", – говорилось в объяснении.

В частности, в комментариях к твиту с возмущением Серены Уильямс пользователи соцсети упрекнули спортсменку в наглости:

"В ресторане ответили, что они полностью забронированы. Пожалуйста, не начинайте вести себя так, будто вы имеете на это право, и они должны освободить для вас место только потому, что вы являетесь тем, кем вы являетесь".

"Я знаменитость, выгоните обычного человека, чтобы я могла поесть".

"А теперь почему бы вам не извиниться перед рестораном за то, что вели себя как привилегированное дитя? Вы просто ожидали, что кто-то другой потеряет свое место, потому что вы – Серена. Извините, что ваша привилегированная карточка работает не везде".

"Серена, будете ли вы извиняться так же быстро, как твитить о своей очевидной ошибке. Вы пытались соревноваться за приманку, когда существует политика. Что, если кого-то уволили из-за вашего безответственного поведения? Позорно и отвратительно. Исправляйтесь. Ради своих детей".

"Может быть, в Париже происходит что-то другое... Может, не все крутится вокруг вас?"

"О нет, они обращались с вами так, будто вы были одним из простых людей?! Вы сказали им, кто вы?"

"Услышать отказ – это, пожалуй, дикий опыт для вас".

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