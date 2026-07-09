Легендарная Шарлиз Терон блеснула голым телом под прозрачным платьем на красной дорожке. Фото

Голливудская актриса Шарлиз Терон привлекла к себе все взгляды на премьере фильма "Одиссея" в Париже (Франция). Звезда вышла на красную дорожку в эффектном прозрачном платье с глубоким декольте и разрезом до бедра, сквозь которое проступали очертания ее тела.

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Изысканный, но в то же время смелый образ сразу стал одной из главных тем модных обсуждений, например, на сайте The Fashion Spot. Для появления на публике Терон выбрала сшитое специально для нее платье Dior, вдохновленное одним из образов коллекции ready-to-wear осень/зима 2026.

Основой наряда стало тонкое белое кружево, украшенное черной цветочной вышивкой. Глубокий V-образный вырез и полупрозрачная ткань подчеркивали стройную фигуру актрисы, а высокий разрез открывал ногу почти до бедра.

Особый акцент образу придавала объемная асимметричная баска из черного структурированного тюля, украшенная цветочными элементами. Один из ее краев переходил в небольшой шлейф, что делало платье еще более эффектным.

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Свой выход Терон дополнила черными босоножками Dior на тонких ремешках, а также ювелирными украшениями бренда. Среди них – крупное кольцо с синим сапфиром, кольцо с бриллиантом и стильная серьга-кафа, "расползшаяся" по всему уху.

Актриса также сделала ставку на сдержанный макияж и прическу. Ее волосы были гладко зачесаны назад с пробором посередине, а макияж выполнен в естественных тонах: черная подводка подчеркнула глаза, а нежно-розовая нюдовая помада завершила элегантный образ.

Ранее OBOZ.UA писал о других выходках Шарлиз Терон с нарядами. 50-летняя актриса в апреле продемонстрировала обнаженную грудь на красной дорожке.

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