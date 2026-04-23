50-летняя Шарлиз Терон засветила обнаженную грудь на красной дорожке. Фото дерзкого образа

Американская актриса Шарлиз Терон оказалась в центре внимания во время премьеры своего боевика "Вершина" в Нью-Йорке. 50-летняя звезда вышла на красную дорожку в дерзком образе без рубашки и бюстгальтера, засветив обнаженную грудь.

Видео дня

Селебрити попозировала перед камерами фотографов в стильном черном костюме от французского дома моды Dior, оставив расстегнутым жакет, пишет People. "Изюминки" эпатажному аутфиту она добавила благодаря контрастному белому воротничку, ленты с которого спадали почти до колен.

Из украшений Шарлиз Терон выбрала мерцающую подвеску, кольцо и несколько массивных сережек. Ярким акцентом образа звезды стала ярко-красная помада.

Определенную дерзость аутфита Шарлиз Терон подчеркнула и прическа. Актриса закрутила светлые волосы в легкие волны и сделала немного неосторожный боковой пробор, благодаря чему добавила объема.

Напомним, что ранее звезда рассказывала о непростом процессе создания фильма "Вершина". Во время съемок кинокартины Шарлиз Терон сыграла альпинистку, поэтому должна была много лазить по скалам и находиться в сверхсложных условиях.

"Я добровольно отдала свое тело этой истории. Я порвала межреберные мышцы, подхватила инфекцию среднего уха от воды. Я сильно потянула локоть – там проходит большой нерв, который будто выскочил – три года назад это произошло с другим локтем, поэтому я знала, что это такое и что мне придется делать операцию", – делилась знаменитость.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что 52-летняя супермодель Хайди Клум вышла на улицу в платье, которое едва прикрывало тело.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!