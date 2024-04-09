Легенда Голливуда Барбра Стрейзанд призвала американцев помочь Украине и заявила, что украинцы 'вдохновляют мир'

Обладательница двух "Оскаров", а также премий "Эмми", "Грэмми" и "Золотой глобус", американская актриса и певица Барбра Стрейзанд призвала Америку предоставить Украине необходимую помощь. Легенда Голливуда обратилась к подписчикам своим голосом, но без видео.

Аудиообращение она проиллюстрировала сине-желтым флагом. Проукраинский пост появился на ее странице в Instagram, на которую подписаны более 1,6 млн пользователей.

"Соединенные Штаты должны поддерживать другие страны, когда на их демократию посягают авторитарные режимы. Украинское сопротивление российскому вторжению вдохновляет мир. Лучшие пожелания", – сказала звезда.

В описании она указала, что не смогла "присоединиться к ним", вероятно, намекая на украинцев. "Я поддерживаю Украину в их борьбе с российским вторжением и призываю свою страну оказать всю необходимую помощь", – написала Барбра Стрейзанд.

Напомним, что это не первая ее попытка привлечь внимание мира к российскому вторжению. Знаменитость раньше похвасталась новой вышиванкой. Ее актрисе и певице подарили в рамках глобальной инициативы по поддержке Украины.

Ранее OBOZ.UA писал, что Барбра Стрейзанд стала послом United24 в 2022 году. Тогда она пообщалась с президентом Украины Владимиром Зеленским и решила посвятить себя направлению "медицинская помощь"

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