Лайма Вайкуле озвучила свою мечту о Путине и призвала готовиться к войне на территории РФ: россияне должны бояться

Знаменитая латвийская певица Лайма Вайкуле, которая активно поддерживает Украину, убеждена, что у России нет никаких оправданий ее агрессии. Артистка не может понять, почему россияне выбрали убивать людей и все живое, бомбить когда-то мирные города и уничтожать независимое государство вместо того, чтобы заниматься собственным развитием. Звезда не сомневается, что рано или поздно война перейдет на территорию РФ, ведь "синяки в драке получают обе стороны".

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Вайкуле высмеяла абсурдные "причины", которыми кремлевские пропагандисты пытаются оправдать вторжение РФ. Своим мнением знаменитость поделилась в интервью "24 каналу".

"Нельзя понять, почему это вообще случилось: почему столько агрессии, почему Россия напала на Украину? Без повода, просто так. Просто так падают бомбы, просто так уничтожаются люди, звери, природа. Какое-то сумасшествие происходит... Представляете, сколько денег сейчас тратит Россия, чтобы убивать. Вместо того, чтобы благополучно жить, вместо того, чтобы развивать медицину. Они же тратят деньги на то, чтобы уничтожать Украину. Это ужасно, и ничего хорошего их не ждет... И тут не надо искать никаких оправданий: Россия виновата, она агрессор, она напала абсолютно без какой-либо причины. "НАТО угрожает", "украинцы бы напали на россиян" – это все вранье и выдумки!" – высказалась исполнительница.

Вайкуле мечтает, чтобы российский президент-диктатор Владимир Путин открыто заявил о своих ошибках и признал вину, закончив эту террористическую и кровопролитную войну. Впрочем, певица осознает, что такая ситуация невозможна, а потому предполагает, что и россиянам стоит готовиться к военным действиям на своей территории.

"Война это так страшно! Я мечтаю, чтобы Владимир Владимирович завтра сказал: "Я ошибся, я сделал глупость. Простите, война окончена". Но я понимаю, что это фантастика, наверняка этого не произойдет. Но это было бы прекрасное чудо. Почему война должна происходить на одной территории? Если люди дерутся, то синяки получают одни и другие. Я не понимаю, почему люди этого не боятся. Мне кажется, россияне тоже должны бояться, чтобы война не началась на их территории. Я почти уверена, что это произойдет", – поділилась своим мнением артистка.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Вайкуле высказалась о президенте Украины Владимире Зеленском. Артистка была знакома с ним еще в период его телевизионной и комедийной деятельности. Как призналась звезда, Зеленский всегда был приятен ей как человек, но теперь она им восхищается. Подробности – в нашем материале.

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