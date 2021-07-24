Квиткова показала фигуру через 10 дней после родов. Фото
Супруга украинского шоумена, участника реалити "Холостяк 9" Никиты Добрынина Даша Квиткова продемонстрировала фото, как выглядит ее тело после родов. Она показала поклонникам фигуру в нижнем белье.
Соответствующий кадр возлюбленная знаменитости опубликовала на странице в Instagram-stories (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца). Она ответила на вопрос подписчиков, как сейчас она выглядит через 10 дней после родов. На фото знаменитость позирует у зеркала в специальном черном белье. Даша призналась, что ее живот сейчас не в лучшей форме.
"Да как желешка выглядит. 69 кг. Муж каждый день говорит, какая я красивая. Я пока хожу мимо зеркала и ношу корсет", – подписала фото звезда.
В подписи к фото Квиткова также заявила, что сейчас она не в лучшей форме, но любит и принимает себя такой. Кроме того звезда призналась, что уже начала приводить свою фигуру в порядок.
"Я не ем булки, сладкое. Через 42 дня я смогу пойти в спортзал и, соответственно, оттуда не вылезать. В день родов весила 82 кг и кричала, что это не правда. Это не мой вес. Вышла из роддома я 75 кг и сейчас у меня 69", – писала в Instagram блогер.
К слову, Даша Квиткова и Никита Добринын познакомилась во время съемок романтического реалити "Холостяк 9" и стали первой парой в Украине, которая смогла сохранить свои отношения после шоу и стать официально мужем и женой. 31 августа 2020 года Никита и Даша отпраздновали 2 года отношений. В мае влюбленные зарегистрировали брак в ЗАГСе, а 12 августа устроили шумное свадебное торжество.
Ранее супруга украинского шоумена, участника реалити "Холостяк 9" Никиты Добрынина Даша Квиткова призналась, что беременность не является помехой для регулярной интимной жизни с любимым человеком. По ее словам, они с мужем "каждый день занимаются этим".
Как сообщал OBOZREVATEL ранее Даша Квиткова рассказала, как прошли ее роды. Она призналась, что в некоторые моменты родов ей было особенно тяжело, но она вела себя достойно. Девушка прекрасно понимала, что от этого зависит жизнь сына.