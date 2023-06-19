Квартира взамен на позицию: жительница оккупированного Мариуполя выиграла российское вокальное шоу и поблагодарила путинистов

На пропагандистском канале НТВ накануне завершился третий сезон шоу "Ты супер! 60+", где вокалисты в возрасте соревнуются за главный приз. Главная идея шоу в том, чтобы растрогать зрителей "трагическими" историями конкурсантов. В этом сезоне победу одержала жительница Мариуполя Галина Шишлянникова, которая пела перед путинистами, чтобы получить квартиру в оккупированном городе.

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Приз для победительницы шоу стал важнее проукраинской позиции. Об этом сообщили российские пропагандисты (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

62-летняя Шишлянникова в финале исполнила песню "В Кейптаунском порту". Эта композиция, по словам россиян, есть в репертуаре путинистов Ларисы Долиной, Александра Малинина и Михаила Боярского.

Судили конкурсантов известные российские певцы Валерия, Ильдар Абдразаков, Стас Пьеха и Ирина Дубцова, также продолжающие поддерживать путинский режим.

Перед пропагандистами жительница Мариуполя станцевала и спела о французских моряках, пока вокруг нее кружили танцовщики в полосатых костюмах. Постановщику номера в голову пришла бестолковая идея – предложить подтанцовке выполнить элемент гопака.

Во время оглашения результатов шоу пообещало приобрести победительнице квартиру, ведь сейчас она проживает в общежитии. Шишлянникова якобы работает фармацевтом. Сын вокалистки живет в Ростове-на-Дону, а дочь – "в другой стране". Где именно – пропагандисты не раскрыли.

Что случилось с жильем победительницы также не объяснили. Однако в финале она заявила, что новая квартира – "лучший подарок, о котором она могла мечтать".

Ранее OBOZREVATEL писал, что на стадионе "Лужники" в Москве устроили "шабаш" под видом "праздничного концерта". На безумном мероприятии пропагандисты заставили благодарить российских оккупантов девочку "из Мариуполя".

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