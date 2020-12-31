"Квартал 95" потроллил Зеленского на Новый год и показал Зиброва в роли следующего президента

Актеры студии "Квартал 95" потроллили президента Украины Владимира Зеленского в новогоднем выпуске шоу "Вечерний квартал" на телеканале "1+1". В роли следующего вероятного главы государства они представили народного артиста Павла Зиброва.

Так, они представили номер, в котором "Зеленский" сначала "перенесся" в начало 2020 года, а потом – на пять лет вперед, в 2025-й. Видео опубликовано на YouTube (чтобы посмотреть ролик, доскролльте новость до конца).

Актер Юрий Великий в роли президента "оказывается" в начале 2020 года из-за того, что загадал желание в новогоднюю ночь. Он начинает думать о том, как исправить все ошибки, допущенные властью в уходящем году. Среди идей –продажа Николаем Тищенко ресторана "Велюр", который оскандалился во время локдауна, а также запрет в городе Луцке общественного транспорта, чтобы избежать захвата в заложники пассажиров автобуса, произошедшего там в июле 2020-го.

Актер "Квартала" Юрий Великий в роли Владимира Зеленского. Скриншот видео

Позже "Зеленскому" показывают, что может произойти в 2025 году, если никак не повлиять на ситуацию в стране, возникшую во время коронавирусного кризиса. Так, в роли следующего "президента" они представили украинского певца Павла Зиброва, вероятно, намекая на то, что он также является популярным шоуменом.

В "Вечернем квартале" Зиброва показали в роли нового президента Украины. Скриншот видео

В конце пародии "Владимир Зеленский" провозглашает новогоднюю речь, в которой делает отсылку к знаменитому треку Chica Bamboni группы MOZGI, который стал хитом в социальной сети TikTok.

В "Вечернем квартале" потроллили Зеленского. Скриншот видео

"2020 год был для нас тяжелым, но мы справились. Хотелось бы пообещать, что все плохое останется в старом году. Но чтобы потом никто не говорил, что я не исполняю своих обещаний, я лучше вам так скажу: обещаю, в следующем году все у нас будет Chica Bamboni!" – отметил артист "Квартала" Юрий Великий, который пародировал Зеленского.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее актеры студии "Квартал 95" высмеяли предпринимателей, которые 22 декабря пришли пикетировать их новогодний концерт.