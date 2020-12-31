"Квартал 95" потролив Зеленського на Новий рік і показав Зіброва в ролі наступного президента

Актори студії "Квартал 95" потролили президента України Володимира Зеленського в новорічному випуску шоу "Вечірній квартал" на телеканалі "1+1". У ролі наступного ймовірного глави держави вони представили народного артиста Павла Зіброва.

Зокрема, вони показали номер, у якому "Зеленський" спочатку "перенісся" на початок 2020 року, а потім – на п'ять років уперед, у 2025-й. Відео опубліковано на YouTube (щоб подивитися ролик, доскрольте новину до кінця).

Актор Юрій Великий у ролі президента "опиняється" на початку 2020 року через те, що загадав відповідне бажання в новорічну ніч. Він починає думати про те, як виправити всі попередні помилки влади. Серед ідей – продаж Миколою Тищенком ресторану "Велюр", який оскандалився під час локдауну, а також заборона в місті Луцьку громадського транспорту, щоб уникнути захоплення в заручники пасажирів автобуса, що відбулося там у липні 2020-го.

Актор "Кварталу" Юрій Великий у ролі Володимира Зеленського. Скриншот відео

Пізніше "Зеленському" показують, що може відбутися в 2025 році, якщо ніяк не вплинути на ситуацію в країні, що виникла під час коронавірусної кризи. Зокрема, у ролі наступного "президента" вони представили українського співака Павла Зіброва, ймовірно, натякаючи на те, що той також є популярним шоуменом.

У "Вечірньому кварталі" Зіброва показали в ролі нового президента України. Скриншот відео

У кінці пародії "Володимир Зеленський" проголошує новорічну промову, у якій робить відсилання до знаменитого треку Chica Bamboni гурту MOZGI, що став хітом у соціальній мережі TikTok.

У "Вечірньому кварталі" потролили Зеленського. Скриншот відео

"2020 рік був для нас важким, але ми впоралися. Хотілося б пообіцяти, що все погане залишиться у старому році. Але щоб потім ніхто не говорив, що я не виконую своїх обіцянок, я краще вам так скажу: обіцяю, наступного року все в нас буде Chica Bamboni!" – зазначив артист "Кварталу" Юрій Великий, який пародіював Зеленського.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше актори студії "Квартал 95" висміяли підприємців, які 22 грудня прийшли пікетувати їхній новорічний концерт.