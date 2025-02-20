Курту Кобейну могло бы исполниться 58: как выглядит единственная дочь и маленький внук фронтмена Nirvana. Фото

Сегодня, 20 февраля, легендарному американскому рок-музыканту и фронтмену группы Nirvana Курту Кобейну могло бы исполниться 58 лет. Артист успел создать немалое количество культовых хитов, которые не теряют своей популярности до сих пор, однако 5 апреля 1994-го он ушел из жизни. Официальной причиной смерти знаменитости считается самоубийство: исполнитель принял героин и выстрелил себе в голову.

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Курт Кобейн имел довольно нелегкую судьбу и долгое время страдал от наркотической зависимости, однако смог найти настоящую любовь. В конце февраля 1992-го звезда женился на Кортни Лав, а уже через полгода у них родилась дочь Фрэнсис Бин Кобейн. Появление ребенка на свет даже заставило музыканта отказаться от употребления наркотиков, однако, к сожалению, это длилось недолго. OBOZ.UA решил показать, как выглядит сейчас единственная наследница артиста и его внук Ронин Уокер Кобейн Хоук.

Фрэнсис Бин Кобейн родилась 18 августа 1992-го. Детством в полноценной семье девушка смогла наслаждаться не очень долго, ведь когда ей был 1 год и 8 месяцев звездный отец ушел в засветы. Однако, несмотря на это, она призналась: чувствует сильную связь с папой и воспринимает его не как культового музыканта, а родного и близкого человека. В 2015 году наследница знаменитости стала продюсером документального фильма "Курт Кобейн: Чертов монтаж", посвященного артисту.

В течение длительного времени Фрэнсис Бин Кобейн имела довольно натянутые отношения с матерью, ведь она часто попадала в реабилитационные клиники, поэтому за девушкой ухаживали бабушки, дедушки и социальные органы. В 2008 году она подала в суд на Кортни Лав, поэтому женщину лишили родительских прав и запретили приближаться к дочери. Однако со временем им все же удалось найти общий язык.

Фрэнсис Бин Кобейн пыталась пойти по стопам отца и попробовать себя в музыке. Позже она занималась журналистикой, однако по-настоящему увлеклась только живописью, поэтому в 2013-м организовала собственную выставку.

7 октября 2023 дочь Курта Кобейна и Кортни Лав связала себя узами брака с Райли Хоуком на закрытой церемонии в викторианском стиле. Чуть меньше, чем через год, а именно 17 сентября 2024-го, на свет появился сын супругов, которого назвали Ронин Уокер Кобейн Хоук.

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