Неудачные мужские стрижки, которые отобьют желание идти в салон: топ самых курьезных

Прическа может полностью изменить облик человека. Правда, время от времени парикмахеры и их клиенты решаются на очень экстравагантные эксперименты. Наверное, каждый из нас когда-либо имел неудачный опыт похода в салон красоты.

При этом спешим заверить, так плохо, как героев нашей подборки, вас не стригли никогда. OBOZREVATEL собрал самые смешные фейлы парикмахеров.

Бахрома на лбу выглядит так, будто ее нарисовали. На самом деле, эту стрижку выполнял начинающий мастер.

Стрижка под ноль и длинные волосы создали эксклюзивный образ школьнику.

Произведение искусства знакомого парикмахера – такой прически точно нет больше ни у кого.

Парикмахер превратил школьника в старика.

У этого мужчины усы не только над верхней губой, но и на лбу.

Трендовая стрижка не очень подходит парню.

Объемный ирокез оказался слишком массивным и выглядит, как шапка.

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