Неудачные мужские стрижки, которые отобьют желание идти в салон: топ самых курьезных

Яна Сончковская
Яна Сончковская
Люди
3,6 т.
Наиболее странные мужские прически, которые вы когда-либо видели

Прическа может полностью изменить облик человека. Правда, время от времени парикмахеры и их клиенты решаются на очень экстравагантные эксперименты. Наверное, каждый из нас когда-либо имел неудачный опыт похода в салон красоты.

При этом спешим заверить, так плохо, как героев нашей подборки, вас не стригли никогда. OBOZREVATEL собрал самые смешные фейлы парикмахеров.

Бахрома на лбу выглядит так, будто ее нарисовали. На самом деле, эту стрижку выполнял начинающий мастер.

Парень выбрал неумелого мастера.

Стрижка под ноль и длинные волосы создали эксклюзивный образ школьнику.

Мама очень хотела девочку.

Произведение искусства знакомого парикмахера – такой прически точно нет больше ни у кого.

Парень решил отращивать волосы в хвост.

Парикмахер превратил школьника в старика.

Мальчик очень хотел выглядеть старше.

У этого мужчины усы не только над верхней губой, но и на лбу.

Прическа в форме фигурных усов подорвала сеть.

Трендовая стрижка не очень подходит парню.

Знаменитая форма стрижки – горшок, подходит не всем.

Объемный ирокез оказался слишком массивным и выглядит, как шапка.

Массивная укладка совсем не понравилась парню.

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