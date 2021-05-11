Культовый режиссер Гай Ричи записал видеообращение к украинцам

Популярный британский кинорежиссер Гай Ричи записал видео, в котором пригласил украинских зрителей в кино. Он анонсировал свой новый фильм – экшн-триллер "Гнев человеческий".

Соответствующий ролик был опубликован YouTube-каналом "Вольга Украины". Режиссер заявил, что очень взволнован премьерой, однако уверен, что лента должна всем понравиться (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

По сюжету фильма, загадочный парень по имени Хилл устраивается в инкассаторскую контору, которая перевозит миллионы по улицам Лос-Анджелеса и недавно пострадала от дерзких и тщательно спланированных нападений. Именно они интересуют Хилла, который преследуя личные мотивы, намерен найти заказчика серии ограблений.

Главную роль в ленте "Гнев человеческий" сыграл Джейсон Стэйтем. Кроме него в фильме снялись Скотт Иствуд, Холт МакКэллани, Джош Хартнетт, Лаз Алонсо и другие. Экшн-триллер стартует в Украине с 13 мая 2021 года.

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Как сообщал OBOZREVATEL ранее, на стриминговой платформе Hulu состоялась премьера четвертого сезона сериала "Рассказ служанки". Так, первые три эпизода под названием "Свиньи", "Паслен" и "Перекресток" – уже доступны для просмотра на сервисе, а остальная часть сезона из 10 эпизодов будет выходить еженедельно.