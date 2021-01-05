Кухар – о потере ребенка: мне не хотелось жить

София Ковнир Люди 16:49, 5.01.2021 Обновлено: 16:53, 5.01.2021

Украинская прима-балерина, актриса и судья шоу "Танці з зірками" Екатерина Кухар рассказала о том, что однажды она потеряла ребенка от своего первого мужа, с которым познакомилась еще в училище.

Так, на последних месяцах беременности знаменитость попала в больницу. Но врачам не удалось спасти ребенка. Об этом Кухар сообщила в программе "Ранок з Україною".

По словам балерины, это был самый тяжелый период в ее жизни. У женщины была сильная депрессия и она даже не хотела вставать с кровати.

Кухар отметила, в этот момент она закрывала шторы и не смотрела телевизор, знаменитость только лежала и плакала. Кроме того, балерина добавила, что иногда ей не хотелось жить.

Украинская прима-балерина Екатерина Кухар
Википедия

  • Напомним, Екатерина Кухар – одна из лучших балерин Украины.

  • Звездная пара украинского балета – Екатерина Кухар и Александр Стоянов – вместе прожили 12 лет.

  • Пара долгое время пребывала в гражданском браке, официально они поженились в США в 2018 году, спустя 10 лет совместной жизни.

  • В сентябре 2019 они также устроили публичную церемонию в прямом эфире на шоу "Танці з зірками".

  • Стоянов и Кухар воспитывают двоих детей – сына Тимура и дочку Анастасию.

Екатерина Кухар и Александр Стоянов
Instagram Екатерины Кухар

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Екатерина Кухар рассказала, что хотела бы стать мамой в третий раз. По словам знаменитости, инициатива в большинстве случаев исходит от ее мужа.

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