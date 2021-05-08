Кудрявцева высказала недовольство своим мужем

Российская телеведущая Лера Кудрявцева решила рассказать о личной жизни с супругом Игорем Макаровым. Звезда призналась, что их страсть уже не такая пылкая как была ранее.

По словам Кудрявцевой, ее муж не говорит комплиментов. Откровение от звезды прозвучало в YouTube-шоу Comment Out, где она стала одной из участниц. Так, на вопрос ведущего о том, часто ли ей говорят, что она очень сексуальная женщина, Кудрявцева ответила с длительной паузой.

"Я замужем давно. Муж перестал мне это говорить… Нет, не часто",– призналась звезда.

К слову, 49-летняя Кудрявцева замужем за хоккеистом Игорем Макаровым с 2013 года. Это уже третий брак знаменитости. При этом спортсмен младше супруги на 16 лет. Супруги растят 2-летнюю дочь Марию.

Напомним, Лера Кудрявцева – российская теле- и радиоведущая, актриса, танцовщица. В начале карьеры танцевала и была бэк-вокалисткой в коллективах певцов: Евгения Осина, Богдана Титомира, Игоря Саруханова, Светланы Владимирской.

На телевидении работает с 1995 года (телеканалы: Первый канал, Россия-1, НТВ, ТВ-6, Муз-ТВ, ТНТ и ТВ Центр).

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