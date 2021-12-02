Ксения Мишина рассказала о съемках в интимных сценах: секс не такой, как в жизни

Украинская актриса и героиня первого сезона шоу "Холостячка" Ксения Мишина рассказала правду о съемках интимных сцен. Артистка призналась, что относится к сексу в кино не категорично, однако не всегда видит смысл ложиться в постель со своим партнером по фильму.

Об отличии киношного секса от настоящего Мишина откровенно рассказала в интервью Фактам ICTV. Звезда отметила, что во время постельных сцен "чувствует некий диссонанс".

По словам Ксении, на интимные сцены в сценарии она реагирует нормально, но только в тех случаях, когда ей нравится проект и в нем действительно необходим такой сюжетный поворот. Если же это обычная прихоть режиссера, актриса предпочитает отказываться.

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"Я всегда скажу нет, если не вижу в этом смысле. Трудно воспроизвести интимные сцены, когда ты не понимаешь, зачем они находятся в этой конкретной работе. В моем недавнем медицинском проекте я столкнулась с такой ситуацией: было решено снять одну очень интимную сцену, на которую зритель со временем отреагировал отрицательно. Было много негативных комментариев, например: "Зачем? Этой героини это не подходит". Это только подтвердило мои собственные ощущения: иногда подобные сцены не нужны", – прокомментировала знаменитость.

Также Мишина призналась, что никак не готовится к откровенным кадрам. Она не стыдится своего тела, поэтому не бежит в спортзал накануне съемок.

Актриса отметила: секс в жизни и на съемочной площадке – кардинально противоположные вещи. В реальности ты испытываешь чувства и страсть, а перед камерами тебя заставляют делать механические движения, имитируя нужные эмоции.

"Секс в кадре – это просто техника. Это как заплакать: твой организм к этому не готов, но для сцены нужно сделать это искусственно. Во время съемки интимных сцен внутри тебя всегда ощущается определенный диссонанс", – объяснила звезда.

Коротко о знаменитости:

Ксения Мишина – 32-летняя украинская актриса театра и кино родом из Севастополя. Участвовала в шоу "Танці з зірками" в паре с хореографом Евгением Котом, где они стали победителями. В 2020 году стала первой "холостячкой" на телеканале СТБ. В финале реалити-шоу выбрала комика Александра Элерта. Однако с июня 2021 года пара не вместе. Воспитывает сына Платона, которому 9 лет.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Ксени Мишина рассказала о разрыве со своим экс-возлюбленным, победителем проекта, юмористомАлександром Эллертом. Пара и раньше делала паузы в отношениях, но, как призналась артистка, на этот раз воссоединения не будет.