Ксения Мишина покинула Украину: актриса возвращается к съемкам заграницей

Популярная украинская актриса Ксения Мишина сообщила, что на время войны покинула Украину. Вместе с девятилетним сыном Платоном звезда эмигрировала в Бельгию, где планирует вернуться к работе в кино и на телепроектах.

Артистка до последнего не собиралась выезжать из Украины. После полномасштабного военного вторжения РФ она с ребенком покинула Киев и два месяца жила в Закарпатье, однако теперь планы резко изменились. О своем отъезде звезда сообщила в Instagram-stories, передает 24 канал.

В Европе у актрисы уже есть предложения по поводу съемок в новых проектах. Взвесив все за и против, Мишина собрала чемоданы и улетела. Кроме того, заграницей кинодеятельница намерена активно общаться с журналистами и общественностью о преступной войне на Родине и жестоких деяниях российских оккупантов.

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"Задолго до войны планировался бельгийский проект, в котором я уже участвовала несколько лет назад. И сейчас запустилась вторая часть. Скажу честно, было немного тяжело принять это решение. Но я поняла, что я могу и хочу работать. Я выжила, и я в безопасности. Могу и хочу рассказать всему миру об Украине", – поделилась с поклонниками главная героиня первого сезона шоу "Холостячка".

Также Мишина поделилась, что фанаты из страны-агрессора обвиняют ее в чрезмерной жестокости, доказывая существование "невиновных русских".

Актриса эмоционально ответила хейтерам: "Когда мне пишут, какой жестокой я оказалась, и многие россияне не виноваты, мне хочется их всех привезти в Мариуполь, запереть в подвалах и пусть гниют. А мы будем потом спрашивать: "За что они нас так ненавидят?", и громко кричать, что мы не виноваты! Это все политика!... Геноцид украинского народа! Настоящий геноцид".

Как писал OBOZREVATEL, ранее Ксения Мишина показала детское фото из родного солнечного Севастополя. Звезда вспомнила, как ходила с родителями на парад 9 мая в Крыму и наблюдала за огромным крейсером "Москва". Тогда он ей казался очень важным, а война – ужасающей трагедией, которая больше не должна повториться. Спустя практически 30 лет все изменилось. Подробнее – в нашем материале.