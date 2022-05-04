Ксения Кошевая рассказала о неожиданной реакции сестры из Крыма на жестокие кадры войны

Супруга известного украинского комика, актера студии "Квартал 95" Евгения Кошевого, дизайнер Ксения Кошевая рассказала, какие отношения у нее с родственниками и друзьями, которые живут в ее родной Ялте. По словам женщины, реакция некоторых крымчан на полномасштабную войну в Украине ее шокировала.

В частности, сестры Ксении, когда та отправляла им фото и видео разрушенных украинских городов, убитых мирных жителей и детей в подвалах, заблокировали ее во всех соцсетях. Об этом супруга юмориста рассказала в интервью программе "ЖВЛ" на одноименном YouTube-канале.

Более того, никто из родственников из Крыма, где Ксения родилась и выросла, не написал ей 24 февраля, когда Россия начала бомбить столицу и другие населенные пункты.

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"Пока я первая не написала, никто из них не писал и не звонил мне. Я написала, а ответ был такой: "Мы вас очень любим, мы вас очень ждем в Ялте, приезжайте обязательно". Я написала: "Вы что, с ума посходили? Куда приезжать, в Ялту? У нас война! У нас убивают детей, стариков", – поделилась дизайнер.

Кошевая надеялась донести близким правду, однако те поддались пропаганде от росТВ. На попытки Ксении показать реальную картинку происходящего – сестры из Ялты ответили буквой "Z".

"Я начала высылать кадры, которые непосредственно это (войну – ред.) подтверждают. Голосовые какие-то было бессмысленно записывать. Очень откровенные кадры. После этого мои сестры заблокировали меня во всех мессенджерах. Когда в каком-нибудь мессенджере они меня разблокировали, я продолжила посылать и текстовые сообщения, и видео. Я писала: "Вы были у нас в гостях, в Киеве, вы это видели. Какие нацисты? Какие фашисты?" И после всех этих текстов, фотографий и видео моя сестра написала мне букву "Z". И все. При этом мы общались нормально все эти годы", – откровенно рассказала жена артиста.

Как писал OBOZREVATEL ранее, Евгений Кошевой признался, что старается поддерживать связь со своим другом, бывшим начальником и нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским. Вместе с супругой комик даже проведывал главу государства в его офисе на Банковой. По словам артиста, там все "четко работают на то, чтобы победа была как можно скорее". Подробнее – в нашем материале.