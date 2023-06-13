'Крым чей?' Армяне накинулись на путиниста Киркорова в Монако, дав ему 'ценный' совет. Видео

Певец Филипп Киркоров, который считается ярым поклонником Путина, не спешит отдыхать на российских курортах. Исполнитель приехал в Монако, где столкнулся с гражданами Армении, поддерживающими Украину. Артисту напомнили, что в нашей стране идет война, и объяснили, где его место.

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Соответствующее видео распространилось в сети. Во время прогулки на Киркорова накинулись армяне, и не подбирая слов, рассказали, что о нем думают. Прохожие подчеркнули, что вместе с ними идет мальчик из Украины, которому пришлось покинуть родной дом из-за вторжения РФ (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

"С*ка вот он, смотрите, вот он. Чтобы нога твоя сгнила. Приехал. Киркоров, а Крым чей? Вот поезжай в засранск и там отдыхай. Понял? Нечего тут делать. Вот этот мальчик из Украины. Посмотри ему в глаза, с*ка, когда ты поешь. Мр*зь. Приехал отдыхать, когда детей губят, а ты в Монако отдыхаешь. Не стыдно, в тебе есть что-то армянское. Хотя всю жизнь трусил это сказать, а теперь армян полюбил. Твое место – в Крыму отдыхать и дальше продолжать Путину ж*пу лизать", –высказались люди в адрес певца.

Кремлевский шут не проронил ни слова, продолжая прогуливаться по Монако. На нем была синяя футболка и шорты, бейсболка, шлепки. Z-патриот явно прихрамівал на одну ногу и держал при себе маленькую сумку.

"Не знаю вас, но спасибо за поддержку Украины и наших людей", "Молодец. Правду сказал", "А что Киркоров такой тихий, не борзый, без понтов?", "Спасибо всему армянскому народу за поддержку", "Спасибо вам за правду, сказанную ему в лицо", "Бедросовича замочили", "Он даже не понимает", "Киркоров и промолчал?", "Молодец, какой смелый", – читаем комментарии под роликом в TikTok.

Осторожно, видео содержит нецензурную лексику!

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