'Кровь из ушей!': Веру Брежневу раскритиковали за ужасное пение. Видео

Популярная украинская певица и актриса Вера Брежнева выступила на шоу "Вечерний Ургант" исполнив песню группы "ВИА Гра". После этого, знаменитость нарвалась на шквал критики в сети.

Соответствующее видео опубликовали на официальной странице программы "Вечерний Ургант" в Instagram. Певица исполнила ремейк песни "Не надо" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На сцене Брежнева появилась в черном топе и блестящих брюках палаццо. Свой образ она завершила черной шляпой и множеством аксессуаров в виде браслета, сережек и цепочки.

Видео дня

Однако, в центре внимания оказался не внешний вид певицы, а ее голос. После исполнения хита, Вера нарвалась на критику от поклонников, но были и те, кто поддержал артистку.

"Не надо, не надо, кровь из ушей", "Бэк-вокалистки всегда за нее пели", "Аранжировка огонь, а голос как в караоке", "Жуть – ни голоса, ни слуха!", "Голоса нет", "За столько лет можно научиться петь, ну хоть как-то. Это совсем все плохо", "Испанский стыд", "Это невозможно слушать, она же вообще петь не умеет", "Какая безголосая певичка", "Не похож не ее привычный голос", "Она прекрасна!", "Вера огоно, с красивым голосом", "Мне понравилось", – пишут люди.

Стоит отметить, что певица опубликовала это видео на своей личной странице в Instagram. Примечательно то, что в комментариях под постом исключительно хвалебные отзывы о ее исполнении.

"Такой красивый образ!", "Вы как всегда дарите тепло. Я пою уже несколько дней", "Классно получилось", "Класс", "Супер", "Можно смотреть вечно", "Голос красивый", "Лучшая", "Это просто супер", – пишут люди.

Коротко о знаменитости:

Вера Брежнева – 39 летняя украинская поп-певица, актриса, телеведущая и бывшая участница поп-группы "ВИА Гра". Родом из Днепропетровской области. В 2007 году начала сольную карьеру. Среди известных хитов певицы – "Доброе утро", "Любовь спасет мир", "Розовый дым", "Близкие люди" и другие. Воспитывает дочь Соню (2001) и дочь Сару (2009). В 2015 году тайно вышла замуж на продюсера Константина Меладзе.

Ранее Обоз писал о том, что российский певец Валерий Меладзе рассказал, что его брат Константин не живет вместе со своей супругой Верой Брежневой. По его словам, известная артистка вместе с детьми находится в Украине.

Также OBOZREVATEL писал о том, что Вера Брежнева выпустила новый клип, повторив свои образы из знаменитой поп-группы "ВИА Гра". Видео появилось вместе с ремейком на трек "Не надо".