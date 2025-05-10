Крошатся зубы, судорожные конечности и скрюченный позвоночник. Алла Самойленко рассказала о состоянии младшего сына, которого парализовало 12 лет назад

Украинский кастинг-директор Алла Самойленко поделилась, в каком состоянии сейчас находится ее сын Глеб, у которого 12 лет назад произошла внезапная остановка дыхания и сердца, из-за чего он парализован. По словам кинодеятеля, после страшного случая парень стал совсем другим человеком, а все, что он может делать, – это лежать, сидеть, смотреть телевизор и есть.

Видео дня

Об этом она рассказала в эксклюзивном интервью для OBOZ.UA. Кастинг-директор призналась: с того момента, как ее наследника парализовало, прошла все стадии – отрицание, гнев, компромисс, депрессию и принятие.

"Я поняла, что никто не виноват, все происходит так, как должно происходить. Есть какой-то замысел, а в его пределах у человека есть определенная воля, но она ограничена, – сказала кинодеятель. – Если уж живет мой больной мальчик, мой Глебчик, мое дорогое дитя в таком теле, то, возможно, от чего-то себя спасает. Возможно, меня спасает, я не знаю".

Как отметила Алла Самойленко, состояние здоровья Глеба могло быть гораздо хуже после остановки сердца. Кастинг-директор объяснила, что ее сын мог бы быть без сознания, в медицинских трубочках и зондах, а также испытывать постоянную боль. Однако, к счастью, у Глеба все не так критично, поэтому он даже частично помнит события из прошлого.

Алла Самойленко откровенно поделилась: за последние двенадцать лет смогла понять одну вещь – если человек оказывается в такой ситуации, как ее сын, не стоит проводить реанимацию. По слова кинодеятеля, следует просто дать ему возможность спокойно отойти в мир иной.

"Я тысячу раз думала, что, наверное, если бы они позволили ему уйти, я бы это выплакала, я бы очень горевала по нему всю жизнь, но не знала бы его таким, каким он есть сейчас. Это совсем другой человек. На это тяжело смотреть. Очень больно воспринимать, что твой замечательный, умный, вполне здоровый мальчик стал таким. У Глеба крошатся зубы, деградируют внутренние органы, судорожные конечности и скрюченный позвоночник. Все, на что он способен, – просто лежать, сидеть, смотреть телевизор и есть. Вот и я не знаю даже, что лучше... Мне трудно об этом говорить. Я приняла ситуацию. Единственное желание – чтобы он не страдал от боли", – поделилась кастинг-директор.

У Аллы Самойленко также есть старший сын Илья, который во время АТО потерял глаз и руку, а с началом большой войны прошел ад на "Азовстали", и младшая дочь Маргарита.

Полное интервью с Аллой Самойленко выйдет 12 мая на сайте OBOZ.UA

Ранее OBOZ.UA писал, что Колин Фаррелл объяснил, почему решил отдать неизлечимо больного сына под опеку в спецучреждение.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!