Кристина Асмус разволновала поклонников своим состоянием здоровья: давление 200, высокая температура и кровь из носа

Популярная российская актриса Кристина Асмус, которая на днях озадачила поклонников изможденным внешним видом, рассказала о серьезных проблемах со здоровьем. Артистка призналась, что сейчас ее организм испытывает большой стресс из-за постоянных съемок и плотного графика.

На странице в Instagram Асмус подробно описала свои проблемы. Так, у артисты наблюдается высокое давление, кровь из носа, лопнувшие капилляры в глазах, высокая температура раз в несколько дней, бессонница. Артистка также пожаловалась на частые головные боли, регулярно севший голос и даже задержку месячных на два месяца при отсутствии беременности.

"А мне только 33. Сказать, что физическое и ментальное здоровье в критическом состоянии – ничего не сказать", – сообщила в фотоблоге знаменитость.

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Актриса даже планировала лечь в больницу на пару дней, чтобы восстановить здоровье, но один из проектов по фильму хотел забрать заслуженные выходные звезды. Асмус пригрозила забрать свое имя из титров и организаторы не стали лишать ее выходных.

Коротко о знаменитости:

Кристина Асмус – российская актриса театра, кино и дубляжа, телеведущая. Кандидат в мастера спорта по спортивной гимнастике. Получила известность благодаря съемкам в комедийном сериале "Интерны", где сыграла одну из главных ролей.

В 2013 году вышла замуж за шоумена Гарика Харламова. 5 января 2014 года у них родилась дочь Анастасия. 22 июня 2020 года пара объявила о разводе.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Кристина Асмус взбудоражила поклонников пикантным кадром – знаменитость показала свою грудь в мокрой футболке без белья.