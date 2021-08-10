Кристина Асмус озадачила поклонников фотографией с изувеченным лицом

Популярная российская актриса Кристина Асмус поделилась снимками с экзотического острова Шри-Ланка, где она принимает участие в съемках. Один из кадров шокировал поклонников актрисы.

Соответствующие фото знаменитость опубликовала на личной страничке в Instagram. Асмус написала: "Между этими фото ровно час. Настя приехала ко мне на съёмочную площадку и застала обед, перед которым мы снимали лёгкую романтичную сцену. А сразу после – сцену в больнице".

На первом снимке Асмус позирует вместе с дочкой Настей на фоне пальм и дома. Актриса и ее дочь были одеты в повседневную светлую одежду. Пока Кристина работает, Анастасия наслаждается отдыхом, а когда наступает вечер – они вместе идут гулять у океана.

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Второй снимок гораздо больше удивил пользователей сети. Кристину практически невозможно узнать. На фото она позирует с распухшим лицом, с синяками под глазами и перебинтованной головой. Таким образом, Асмус показала чудеса работы гримеров.

В комментариях под постом поклонники актрисы не сразу сообразили, что все дело в мастерски наложенном гриме и стали расспрашивать, что произошло.

"Харламов отомстил?", "Это бывший муж сделал?", "Что с вами?", "Что случилось?", – писали в сети.

К слову, на Шри-Ланке Асмус снимается в новом фильме "Булки", съемки которого отложили из-за пандемии больше чем на год. Теперь, когда карантинные ограничения ослабили, съемочная группа вновь вернулась к работе.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Кристина Асмус взбудоражила поклонников пикантным кадром – знаменитость показала свою грудь в мокрой футболке без белья.