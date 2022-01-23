Кричал и доводил до слез: горничная принца Эндрю рассказала о его странностях

Средний сын королевы Елизаветы II принц Эндрю заставлял свою бывшую горничную рассаживать по его спальне 72 плюшевых медвежонка, которые были в его коллекции. Он выдал ей схему, на изучение которой она потратила несколько дней.

Соответствующую историю горничная Шарлотта Бриггз рассказала для издания The Sun. По ее словам, игрушки нужно было рассаживать по размеру каждое утро, а потом перед сном.

Она вспоминает, что два любимых медведя принца Эндрю должны были восседать возле его кровати на тронах из красного дерева, а остальные на полу в порядке убывания размера.

Видео дня

Подавляющее большинство плюшевых игрушек были одеты как моряки, в униформе и кепках. Принц Эндрю привозил их из разных уголков мира.

"Самые большие садились сзади, а маленькие – впереди. Это было так странно. В конце концов, он был взрослым мужчиной, служившим на Фолклендах. Но он очень любил плюшевых игрушек и очень четко понимал, как он хочет их расположить", – рассказала Шарлотта.

Женщина призналась, что в случае, когда она ошибалась, Эндрю кричал на нее и доводил до слез. Кроме того, по ее словам, принц позволял себе повышать на нее голос, если она не успевала отодвинуть шторы, когда ему захотелось.

"Он думал, что стоит выше всех. При этом принцы Чарльз и Эдвард были совсем другими и хорошо обращались с прислугой. У Эндрю никто не хотел работать, зная его капризы и вспыльчивый характер", — подчеркнула бывшая горничная Букингемского дворца.

Дворец Шарлотта покинула незадолго до смерти принцессы Дианы. Она вернулась в дом своих родителей и теперь растит двоих детей.

В свою очередь, в Букингемском дворце и представитель принца Эндрю отказываются что-либо комментировать.

Коротко о королевской особе:

Принц Эндрю – 61-летний британский принц, вице-адмирал. Третий ребёнок и второй сын королевы Великобритании Елизаветы II. Супруга герцогиня Йорская Сара. Есть две дочери – Беатриса и Евгения.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что герцог Кембриджский Уильям посетил благотворительный центр помощи, где успокоил 11-летнего мальчика, чья мама умерла в прошлом году. Момент попал на видео.