'Кражи' на Евровидении: участники конкурса, которых обвиняли в плагиате. Видео

Начиная с 1956 года, конкурс Евровидения собирает самых талантливых артистов со всей Европы, которые соревнуются за славу и шанс достойно представлять свою страну на международной сцене. Однако из года в год это шоу попадает в скандалы из-за обвинений в плагиате.

Видео дня

Разговоры о копировании музыкальных композиций вызывают споры и распространяются в социальных сетях, разрушая имидж конкурса и некоторых артистов. Детальнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Remo Forrer – Watergun

Представитель Швейцарии Remo Forrer выступил на Евровидении-2023 с песней Watergun. По результатам зрительского голосования он прошёл в финал конкурса. Это вопреки очевидному плагиату на легендарный трек Numb исполнился Donat. Похоже, артист решил покорить еврофанов с помощью удачных музыкальных приёмов из хита. Хотя букмекеры делают ставку на то, что Швейцария займет 16 место в рейтинге.

Лорен - Tattoo

Фаворитку букмекеров на Евровидении-2023 Loreen из Швеции слушатели обвинили в "краже" песни Мики Ньютон 18-летней давности – "В плену". Другие еврофаны нашли намек на старый хит группы ABBA – The Winner Takes It All. Несмотря на скандал, артистку не дисквалифицировали из конкурса.

Интересно и то, что внимательные слушатели обнаружили композицию с практически такой же мелодией под названием Flying Free, которая была впервые выпущена в 1999 году коллективом Pont Aeri.

Певицу уже не в первый раз подозревают в плагиате. Ее победную песню Euphoria из Евровидения-2012 сравнивали с хитом британского бойз-бэнда One Direction – Stole my heart. Шведка все равно получила самые высокие баллы, опередив своих конкурентов.

Александр Рыбак (Александр Рыбак) – Fairytale

Норвежский скрипач белорусского происхождения уверенно победил на Евровидении-2009. Однако вскоре турецкий певец Yalın обвинил Рыбака в плагиате его песни Bit Pazari. Сам артист опроверг обвинения, аргументировав это тем, что написал трек Fairytale в 17 лет, когда его возлюбленная разбила ему сердце.

Måneskin – Zitti E Buoni

В 2021 году на Евровидении победила группа из Италии Måneskin, которую позже обвинили в плагиате. С громким заявлением выступил коллектив The Vendettas в эфире немецкого канала RTL. Фронтмен сказал, что песня Zitti E Buoni схожа с их You want it, you got it с далекого 1994 года. Рок-музыканты также призвали экспертов и критиков внимательнее анализировать "новые" композиции, которые предлагаются для Евровидения, чтобы в будущем не было скандалов, связанных с "кражей".

Måns Zelmerlöw – Heroes

Швед Måns получил хрустальный микрофон на Евровидении-2015. Он зажег сцену песней Heroes. Однако, бдительные слушатели заметили, что эта песня слишком похожа на хит 2014 года David Guetta – Lovers On The Sun. "Если проанализировать тона, я не думаю, что есть два тона, которые следуют друг за другом. На самом деле я не понимаю, как это могло быть плагиатом. Но мне жаль, что он чувствуется", – ответил Zelmerlöw на обвинение в копировании музыки.

Tommy Seebach – Disco Tango

Не только в последние годы участников Евровидения критиковали за плагиат. Эта практика была распространена и раньше. Один из первых случаев "кражи" музыки еврофаны заметили в 1979 году. Тогда представитель Дании Tommy Seebach исполнил песню Disco Tango, невероятно похожую на Paint It Black (1966) всемирно известной группы The Rolling Stones.

Ранее OBOZREVATEL писал о 9 эпатажных звездах, которые в туфлях зажгли сцену Евровидения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!