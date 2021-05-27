Кравец о дружбе с Зеленской: мы остаемся близкими людьми

Актриса "Квартала 95" Елена Кравец заявила, что первая леди Украины Елена Зеленская остается для нее близким человеком. Звезда отметила, что несмотря на то, что они сейчас меньше общаются, – продолжают идти по жизни "держа друг друга за руку".

Такими подробностями Кравец поделилась в эфире "Сніданку з 1+1" после того, как увидела сюжет, в котором первая леди выразила ей поддержку как ведущей нового проекта "Твой день". Как призналась актриса, Елена пока лично ей не писала, но она знает, что Зеленская следит за ее жизнью (чтобы просмотреть видео, проскролльте новость до конца).

"Я понимаю, что она следит за изменениями в нашей жизни, и в моей лично. И мне было очень приятно, мы не перестали быть близкими людьми. И, как я это называю, мы держим друг друга за руку", – коротко сказала Кравец.

Напомним, что семья звезды студии "Квартал 95" Елены Кравец и семья экс-руководителя "Квартала", а ныне президента Украины Владимира Зеленского, являются кумовьями. Так, муж Елены крестил дочь Владимира и Елены Зеленских. А вот сама Кравец является крестной мамой первой леди страны.

"Мы крестили дочку Владимира и Елены. И тут выяснилось, батюшка нас спрашивает: "Все крещеные?". Елена говорит: "Нет". Он говорит: "Как, нет? Давайте и вас покрестим". "Ну давайте. А кто будет крестной? Ленчик, будешь моей крестной?". Я говорю: "Давай". То есть, так было, на месте", – рассказывала ранее Кравец, пишет tsn.ua.

Елена Кравец – украинская актриса. В 2000 году стала участницей и административным директором коллектива "Квартал 95". В 2014 и 2015 годах входила в список "100 самых влиятельных женщин Украины" по версии журнала "Фокус", в 2016 году вошла в список "ТОП-100 самых успешных женщин Украины" по версии журнала "Новое время". В 2021 году стала ведущей шоу "Твой день" на канале "1+1".

width="100%"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Елена Кравец показала, как выглядела на своей свадьбе. С того памятного дня прошло почти 19 лет, сейчас они с мужем воспитывают троих детей.