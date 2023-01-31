''Красота Мэрилин, душа – принцессы Дианы'': Пэрис Хилтон перевоплотилась в секс-символа 1950-х. Фото

41-летняя певица Пэрис Хилтон, которая недавно стала мамой, удивила свою многомиллионную аудиторию новой фотосессией. Голливудская звезда вжилась в образ всем известной американской киноактрисы Мэрилин Монро. Исполнительница поразила схожестью с секс-символом.

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Новыми кадрами Пэрис поделилась в Instagram. Селебрити появилась на обложке журнала "Vogue". Светская дива предстала перед камерами со знаменитой укладкой Мэрилин Монро, а также в роскошных массивных украшениях, белом халате и туфлях с каблуком необычной формы (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Моя вечная икона стиля Мэрилин Монро", – подписала подборку снимков вокалистка. Новая публикация набрала 150 тысяч лайков и полторы тысячи комментариев за 18 часов. Звездный бомонд восхитился перевоплощением Хилтон, засыпав ее приятными словами.

"Пэрис Монро", "Невероятно", "Ты имеешь красоту Мэрилин и душу принцессы Дианы. Мы любим тебя", "Я еще не видел лучшего косплея на Монро", "Я не могу дышать, ты такая роскошная", "Ты наша современная Мэрилин Монро, но только горячее", "Выглядишь божественно", – пишут ошеломленные поклонники.

К слову, Пэрис Хилтон имела множество романов с известными мужчинами. Сейчас певица замужем за бизнесменом Картером Реумом. 13 февраля 2021 года состоялась их помолвка, а в ноябре 2021 года – свадьба. 25 января 2023 звезда объявила о рождении своего первенца, который появился на свет при помощи суррогатной матери.

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