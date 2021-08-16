"Красавица наша": 74-летняя София Ротару прогулялась в платье-вышиванке в Италии. Фото

Украинская исполнительницаСофия Ротару поделилась новым фото, на котором позировала в платье-вышиванке. Известно, что сейчас она вместе со своим сыном Русланом и невесткой Светланой наслаждается отдыхом во Флоренции.

Соответствующий кадр артистка выложила на своей странице в Instagram. Ротару позировала на фоне красочного граффити с изображением птицы. Летний образ она дополнила открытой обувью на низком ходу, солнцезащитными очками и распущенными волосами (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Хорошего всем дня!" – говорится в подписи к снимку.

Видео дня

"София Михайловна, вы такая красивая! Бесконечно любуюсь и люблю вас!", "Самая лучшая! Самая красивая! Самая талантливая!", "И Вам хорошего дня! Прекрасная!", "Красавица наша!", "София Михайловна, Вы и красота – неразделимы!", Какая же Вы красивая! И вам хорошего дня!" – написали восторженные фанаты в комментариях под постом.

Отметим, что Руслан Евдокименко также публикует фотографии с отдыха в Италии. Так, на одном из кадров он сфотографировал звездную маму и супругу Светлану, когда те катались на велосипедах.

Коротко о знаменитости:

София Ротару – советская и украинская эстрадная певица и актриса. Лауреат премии Ленинского комсомола. Народная артистка СССР. Кавалер молдавского ордена Республики. Герой Украины.

В 1968 году знаменитость вышла замуж за украинского артиста Анатолия Евдокименко. У пары родился сын Руслан.

Муж певицы умер в 2002 году в возрасте 60 лет от инсульта.

В браке у Руслана и Светланы Евдокименко появилось двое детей – Анатолий (1994) и София (2001).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сын Софии Ротару Руслан опубликовал общее фото с мамой, которое было сделано в аэропорту. Внимательные поклонники отметили, что артистка в свои 74 года выглядит просто потрясающе.