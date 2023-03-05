Козловский признался, какие непристойные предложения за деньги поступали ему от фанаток

Популярный украинский певец Виталий Козловский признался, что ему нередко поступали непристойные предложения от фанаток, за которые обещали немаленькие деньги. Однажды, например, звезду позвали выступить в сауну на дне рождении 45-летней поклонницы. Артист отказался, несмотря на возможность заработать пристойный гонорар.

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Как утверждает Козловский, соглашаться на подобные компрометирующие и непристойные предложение – это проявление неуважения к самому себе. Подробнее об этом и других инцидентах исполнитель рассказал в интервью для YouTube-канала GLOSTER FM.

"Предлагали концерт в сауне, но я до сих пор не могу разобраться, была ли это правда. Бывает, что журналисты закидывают какую-то уловку, а потом рассказывают: "На концерт в сауне согласились такие-то артисты, это стоило столько-то, на таких вот условиях..." И так далее. Телевиденье всегда такую фигню делало. Но мы, конечно, не согласились. Там выступать – это тупо себя не уважать", – прокомментировал музыкант.

Предложение поступило от взрослой женщины. Как утверждает исполнитель, ей было около 45-ти лет. Она хотела устроить вечеринку в сауне с Козловским в честь своего дня рождения.

"Женщина, кстати, была очень красивая. Фотографию мне ее прислали. Мне написали, что хотели бы сделать концерт, они это концертом называли, в нетривиальных условиях в сауне. Мы от этого отказались, я не жалею", – поделился исполнитель.

На тот момент за это выступление Козловскому предлагали немаленькие деньги. Как утверждает сам певец, сумма была даже больше, чем обычно он получает за корпоратив.

Это было не единственное непристойное предложение, поступившее знаменитости. Проанализировав ситуацию через время, Козловский понял, что это началось в тот момент, когда он все чаще стал в своих соцсетях публиковать "голый контент", демонстрируя накаченное тело на широкую аудиторию.

"Меня начали воспринимать не как артиста, а как проститутку. Я еще тогда удивлялся: "Как они могут такое предлагать?" Да потому что ты контент постишь, как те, кто часто ездит в Дубаи. Эти фотки – это была и спекулятивная штука, а с другой стороны, когда ты делаешь успехи в спорте, тебе где-то это хочется показать. И у меня была такая мания, я хотел показать, что я сам сделал себе спортивное фитнес-тело", – признался звезда.

Напомним, ранее Козловский впервые прокомментировал свои отношения с журналисткой и блогером Раминой Эсхакзай. Исполнитель подтвердил слухи о том, что их роман – фейк, так как это было выгодно девушке. Больше года пара претворялась, что они влюблены друг в друга.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Козловский вспомнил последний телефонный разговор со сводной сестрой и ее родственниками из России. Диалог состоялся 14 января, в день трагического обстрела многоэтажки в Днепре. В РФ родные певца тогда праздновали Старый Новый год, поэтому позвонили ему уже в нетрезвом состоянии.

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