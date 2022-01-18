Кошмал и Кравченко плакали: видео со съемок 'Сватов 7' слили в сеть

В Сеть выложили видео с последнего дня съемок заключительного, седьмого сезона сериала "Сваты". После слов режиссера Андрея Яковлева "Съемки семейной эпопеи закончены" Татьяна Кравченко и Анна Кошмал, сыгравшие ключевые роли, не смогли сдержать слез.

Роликом поделились на странице "Звезды Сватов" в Instagram. За сутки он собрал 70 тысяч просмотров и десятки трогательных комментариев (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

После последней отснятой сцены актеры и съемочная команда начали обниматься и обмениваться подарками. Некоторые из присутствующих выглядели счастливыми, однако многие из присутствующих все же дали волю эмоциям.

Видео дня

В частности, Татьяна Кравченко, сыгравшая Валентину Будько, громко рыдала, прощаясь с легендарным шоу. А ее младшая коллега Анна Кошмал, исполнившая роль Жени Ковалевой, стояла с заплаканным лицом.

Зрители сериала выразили свою благодарность и восхищение актерами в комментариях. "От всего сердца спасибо каждому за создание радости, счастья, любви. Сваты – это образ жизни", "Прослезился с актерами. Очень жаль, что продолжения не будет", "Это как расставаться с дорогими, любимыми друзьями", – написали они.

Отметим, что многие подписчики выразили надежду, что на экраны выйдет 8 сезон семейного сериала.

Как писал OBOZREVATEL, "Сваты" показывали также на российском ТВ, что не понравилось звезде сериала "Моя прекрасная няня" Сергею Жигунову. Причиной стало то, что РФ продолжает покупать права на показ проектов из соседней страны, в то время как Украина давно отказалась от российских кинокартин. По этому поводу артист даже пытался позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Кратко о проекте:

"Сваты" – русскоязычный комедийный телесериал. Премьера 2-серийного первого сезона прошла 28 декабря 2008 года на "Интере". С ноября 2017 по июнь 2019 все шесть сезонов сериала были запрещены к показу в Украине, поскольку в нем снимались российские актеры из "Перечня художников-украинофобов, которые создают угрозу нацбезопасности Украины". Идея и сценарий сериала принадлежит студии "Квартал-95".