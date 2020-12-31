Кошевой, Дорофеева, Винник и другие: как украинские звезды поздравили фанов с Новым годом

Украинские звезды поздравили своих поклонников с Новым годом. Надя Дорофеева, Олег Винник, Евгений Кошевой, Елена Кравец и другие знаменитости высказали свои пожелания и рассказали, каким для них был уходящий 2020 год.

Так, на личных страницах в Instagram они опубликовали праздничные снимки и пожелали украинцам здоровья, любви, а также быть добрее. Подробнее – в материале OBOZREVATEL.

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Секс-символ украинской эстрады Олег Винник записал обращение в социальной сети, где напомнил, что каждую новогоднюю ночь большинство людей надеется на чудеса. Между тем, по словам певца, на самом деле каждый человек может быть волшебником.

Винник пожелал жителям Украины в Новом году любви, которая даст силы каждому. Также он отметил, что хотел бы называть 2021 год здоровым.

"Давайте любить друг друга по-настоящему! Люблю! С Новым годом!"– отметил певец.

Винник пожелал любви своим поклонникам. Instagram Олега Винника

Звезда студии "Квартал 95" Евгений Кошевой, в свою очередь, пожелал всем быть добрее. По его словам, 2020 год показал, насколько злыми могут быть люди, и отметил, что все они слабые, ведь добрым может быть только сильный человек.

"Будьте добрее. Украина, я люблю тебя!" – отметил артист.

Евгений Кошевой пожелал всем быть добрее. Instagram Кошевого

Экс-солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева рассказала, что для нее 2020 год стал переломным – она запустила сольный проект DOROFEEVA, а также возглавила ряд музыкальный чартов со своим новым треком GORIT.

"Спасибо, 2020-му и каждому, кто был рядом. С Новым годом!" – подытожила Дорофеева.

Надя Дорофеева рассказала о своих достижениях в 2020 году и поздравила фанатов. Instagram Дорофеевой

Артистка "Квартал 95" Елена Кравец рассказала, что уходящий 2020 год стал для нее особенным.

"Я знала, что он будет особенный. Чувствовала с первых дней января. Чутье не подвело, так что сегодня о тебе "либо хорошо, либо ничего", уж прости, 2020-й. Выбираю "хорошо"! А ночью сегодня загадаю нового во всех смыслах года и еще кое-что, о чем не скажу никому", – загадочно отметила актриса.

Кравец поздравила поклонников с Новым годом. Instagram Елены Кравец

Украинская светская львица Катерина Осадчая вместе со своим супругом – телеведущим Юрием Горбуновым – пожелали украинцам больше радости в 2021 году.

"С праздником! Пусть Новый 2021-й год принесет только радость! В 2020-м было много испытаний, и пусть все это останется в уходящем году. Будьте здоровы! Загадываем все желания", – написали артисты.

Катерина Осадчая и Юрий Горбунов поздравили украинцев с Новым годом. Instagram Осадчей

Также с Новым годом пользователей сети поздравили: звезда шоу "Танці з зірками" Санта Димопулос, певицы Алина Гросу и Злата Огневич, комик Юрий Ткач, хореограф Влад Яма с супругой и другие.

Злата Огневич поздравила поклонников. Instagram Златы Огневич

Гросу поздравила поклонников. Instagram Алины Гросу

Юрий Ткач поздравил украинцев с Новым годом. Instagram

Санта Димопулос поздравила фанатов. Instagram Димопулос

Влад Яма с женой подготовились к празднованию Нового года. Instagram Влада Ямы

Андрей Хайат поздравил с Новым годом. Instagram Khayat

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцев с Новым годом поздравила первая леди Елена Зеленская. Она пожелала, чтобы у всех сбылись желания, которые они загадывают в новогоднюю ночь.