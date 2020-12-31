Кошовий, Дорофєєва, Винник та інші: як українські зірки привітали шанувальників із Новим роком

Українські зірки привітали своїх шанувальників із Новим роком. Надя Дорофєєва, Олег Винник, Євген Кошовий, Олена Кравець та інші знаменитості висловили свої побажання й розповіли, яким для них був рік, що минає.

Зокрема, на особистих сторінках в Instagram вони опублікували святкові знімки й побажали українцям здоров'я, любові, а також бути добрішими. Детальніше – у матеріалі OBOZREVATEL.

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Секс-символ української естради Олег Винник записав звернення в соціальній мережі, де нагадав, що кожної новорічної ночі більшість людей очікують дива. Тим часом, за словами співака, насправді кожна людина може бути чарівником.

Винник побажав жителям України в Новому році любові, яка дасть сили кожному. Також він зазначив, що хотів би називати 2021 рік здоровим.

"Любімо по-справжньому! З Новим роком!" – зазначив співак.

Винник побажав любові своїм шанувальникам. Instagram Олега Винника

Зірка студії "Квартал 95" Євген Кошовий, зі свого боку, побажав усім бути добрішими. За його словами, 2020 рік показав, наскільки злими можуть бути люди, й зазначив, що всі вони слабкі, адже доброю може бути тільки сильна особистість.

"Будьте добрішими. Україно, я кохаю тебе!" – зазначив артист.

Євген Кошовий побажав усім бути добрішими. Instagram Кошового

Екссолістка гурту "Время и Стекло" Надя Дорофєєва розповіла, що для неї 2020 рік став переломним – вона запустила сольний проєкт DOROFEEVA, а також очолила низку музичних чартів зі своїм новим треком GORIT.

"Спасибі, 2020-му і кожному, хто був поруч. З Новим роком!" – підсумувала Дорофєєва.

Надя Дорофєєва розповіла про свої досягнення у 2020 році і привітала фанатів. Instagram Дорофєєвої

Артистка "Квартал 95" Олена Кравець розповіла, що 2020 рік став для неї особливим.

"Я знала, що він буде особливим. Відчувала з перших днів січня. Інтуїція не підвела, тож сьогодні про тебе "або добре, або нічого", уже вибач, 2020-й. Вибираю "добре"! А вночі сьогодні загадаю нового у всіх сенсах року й ще дечого, про що не скажу нікому", – загадково зазначила актриса.

Кравець привітала шанувальників із Новим роком. Instagram Олена Кравець

Українська світська левиця Катерина Осадча разом зі своїм чоловіком – телеведучим Юрієм Горбуновим – побажали українцям більше радості в 2021 році.

"Зі святом! Нехай Новий 2021 рік принесе тільки радість! У 2020-му було багато випробувань, і нехай все це залишиться в році, що минає. Будьте здорові! Загадуємо бажання", – написали артисти.

Катерина Осадча та Юрій Горбунов привітали українців із Новим роком. Instagram Осадчої

Також із Новим роком користувачів мережі привітали: зірка шоу "Танці з зірками" Санта Дімопулос, співачки Аліна Гросу і Злата Огнєвіч, комік Юрій Ткач, хореограф Влад Яма з дружиною та інші.

Злата Огнєвіч привітала шанувальників. Instagram Злати Огнєвіч

Гросу привітала шанувальників. Instagram Аліни Гросу

Юрій Ткач привітав українців із Новим роком. Instagram

Санта Дімопулос привітала фанатів. Instagram Дімопулос

Влад Яма з дружиною підготувалися до святкування Нового року. Instagram Влада Ями

Андрій Хайат привітав із Новим роком. Instagram Khayat

Як повідомляв OBOZREVATEL, українців із Новим роком привітала перша леді Олена Зеленська. Вона побажала, щоб у всіх здійснилися бажання, які вони загадують новорічної ночі.