Кортни Кардашьян завела новый роман: кто избранник

В СМИ появилась информация о том, что известная американская телезвезда 41-летняя Кортни Кардашьян начала встречаться с музыкантом из группы Blink-182 Трэвисом Баркером. По предварительной информации, пару заметили в доме матери модели.

Отмечается, что также звезды делились соответствующими снимками в Instagram-stories. Об этом сообщает издание People.

Согласно источнику, пара вместе около двух месяцев. Сначала они были друзьями, а теперь их отношения переросли в любовь. Кроме того, Баркеру давно нравится Кардашьян.

Напомним, с 2006 по 2015 год телезвезда состояла в гражданском браке с бизнесменом Скоттом Дисиком. У них есть трое детей: сын Мэйсон Дэш, дочь Пенелопа Скотлэнд и сын Рейн Эстон.

Спустя полгода после рождения третьего ребенка пара рассталась.

С 2016 года встречалась с боксером Юнесом Бенджимом. Разница в возрасте составляла 14 лет. В 2018 году пара распалась.

Первой женой Трэвиса Баркера была Мелисса Кеннеди. Свадьба прошла в 2001 году, а уже в 2002-м супруги развелись.

Второй женой была Шэнна Моуклер, модель и актриса. А осенью 2003-го на свет появился первенец – сын Лэндон Эшер, а спустя два года – дочь Алабама Луэлла. В 2006 году пара решила развестись.

Также известно, что музыкант встречался с Пэрис Хилтон, затем Ритой Ора.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в СМИ появилась информация о том, что британский исполнитель, экс-участник группы One Direction Гарри Стайлс завел роман с известным режиссером Оливией Уайлд.