Кортни Кардашьян в купальнике устроила фотосессию на снегу

Американская фотомодель, актриса, бизнесвумен Кортни Кардашьян похвасталась фигурой, устроив фотосессию в купальнике и белоснежном пуховике.

На своей странице в Instagram звезда опубликовала серию свежих снимков (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы). Она позировала в открытом наряде, теплой длинной куртке и стильной обуви. А завершали образ огромный головной убор и аккуратная подвеска на шее.

Звезда не побоялась снега и холода и решила продемонстрировать свои формы несмотря ни на что.

Поклонники оценили смелый эксперимент модели, поэтому в комментариях оставляют для нее много приятных слов. Вот что они пишут:

"Никогда еще холод не выглядел настолько хорошо", "Потрясающая мама", "Ты невероятная".

Кортни Кардашьян позировала в купальнике. instagram.com/kourtneykardash

Кортни Кардашьян позировала в купальнике на снегу. instagram.com/kourtneykardash

Кортни Кардашьян показала фигуру в купальнике. instagram.com/kourtneykardash

Комментарии фанатов. instagram.com/kourtneykardash

Коротко о знаменитости:

Кортни Кардашьян – американская фотомодель, актриса, бизнесвумен. Наиболее известна своим участием в реалити-шоу "Семейство Кардашьян" и "Kourtney and Khloe Take Miami".

Ее карьера началась с того, что они с матерью открыли бутики детской одежды в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке, которые назывались "Поцелуй" (Smooch). Затем знаменитость вместе с Ким и Хлои владела и управляла бутиками женской одежды D-A-S-H.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кортни Кардашьян засветила ягодицы в новой фотосессии у бассейна. Звезда лежала на животе, кокетливо глядя в кадр. Она примерила соблазнительный наряд, который выгодно подчеркнул фигуру.