Кортни Кардашьян в купальнике устроила фотосессию на снегу
Американская фотомодель, актриса, бизнесвумен Кортни Кардашьян похвасталась фигурой, устроив фотосессию в купальнике и белоснежном пуховике.
На своей странице в Instagram звезда опубликовала серию свежих снимков (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы). Она позировала в открытом наряде, теплой длинной куртке и стильной обуви. А завершали образ огромный головной убор и аккуратная подвеска на шее.
Звезда не побоялась снега и холода и решила продемонстрировать свои формы несмотря ни на что.
Поклонники оценили смелый эксперимент модели, поэтому в комментариях оставляют для нее много приятных слов. Вот что они пишут:
"Никогда еще холод не выглядел настолько хорошо", "Потрясающая мама", "Ты невероятная".
Коротко о знаменитости:
Кортни Кардашьян – американская фотомодель, актриса, бизнесвумен. Наиболее известна своим участием в реалити-шоу "Семейство Кардашьян" и "Kourtney and Khloe Take Miami".
Ее карьера началась с того, что они с матерью открыли бутики детской одежды в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке, которые назывались "Поцелуй" (Smooch). Затем знаменитость вместе с Ким и Хлои владела и управляла бутиками женской одежды D-A-S-H.
Как сообщал OBOZREVATEL, Кортни Кардашьян засветила ягодицы в новой фотосессии у бассейна. Звезда лежала на животе, кокетливо глядя в кадр. Она примерила соблазнительный наряд, который выгодно подчеркнул фигуру.