Кортни Кардашьян показала, как выглядела в 21. Фото

Американская фотомодель, актриса и бизнесвумен Кортни Кардашьян поделилась архивным снимком, на котором позировала 21-летней девчонкой.

На своей странице в Instagram знаменитость опубликовала соответствующее фото. Кортни предстала в леопардовых трусах и майке. Она подняла руки над головой и уверенно смотрела в объектив. Свой образ 21-летняя звезда дополнила двумя аккуратными хвостиками, которые уложила назад, помадой темно-вишневого оттенка и выразительным макияжем глаз (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"2000", – лаконично подписала она архивный снимок.

Фанаты оценили сделанное в юности фото, поэтому пишут, что Кортни уже тогда была настоящей королевой:

"Королева этого поколения", "Прекрасная", "Осталась такой же", "Откуда у вас этот замечательный наряд из леопарда?".

Напомним, Кортни Кардашьян – американская фотомодель, актриса, бизнесвумен. Наиболее известна своим участием в реалити-шоу "Семейство Кардашьян" и "Kourtney and Khloе Take Miami". Она родилась в Лос-Анджелесе, выросла в Беверли-Хиллз, Калифорния. Кортни является старшей дочерью в семье известного адвоката Роберта Кардашьяна и светской львицы Крис Дженнер. У знаменитости также есть две сестры, Хлои и Ким, и брат Роб.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кортни Кардашьян позировала в эффектном купальнике. Она опубликовала сториз, на котором предстала в соблазнительном наряде, также на ней были солнцезащитные очки.