Королеву красоты Малайзии лишили титула из-за 'диких танцев' с полуобнаженными мужчинами в Таиланде. Фото

Королева красоты Малайзии Виру Никах Теринсип была лишена своего титула после того, как в сети завирусилось ее видео с "дикими танцами" с полуобнаженными мужчинами в Таиланде. Общество негативно отреагировало на веселье победительницы конкурса красоты, поэтому оргкомитет решил принять соответствующие меры.

В 2023 году 24-летняя красавица победила в региональном конкурсе Unduk Ngadau ("Девушка, коронованная солнцем"). С тех пор за ее жизнью стали следить более тщательно, а один опрометчивый пост вызвал бурную реакцию в сети. Как пишет The Star, несмотря на публичные извинения, ее поведение назвали "недопустимым для королевы красоты".

Президент Культурной ассоциации общины Кадазандусун подчеркнул, что обладательница престижного титула "должна олицетворять дух Хуминодун, мифологической девы, обладающей красотой сердца, ума и души".

"Это не было бы проблемой, будь она обычным человеком, но она – Unduk Ngadau (королева красоты) и публичная личность. Реакция была неоднозначной: кто-то увидел юмор в ее видео, кто-то сочувствовал, кто-то был недоволен и жаловался. Мы не хотим быть мишенью и привлекать ненужное внимание. Мы надеемся, что она с пониманием воспримет это решение. Пусть это послужит предупреждением для всех Unduk Ngadau, чтобы они не повторяли эту ошибку", – говорится в комментарии.

В видеоролике было видно, как Веру, отдыхая в Таиланде, танцует с мужчинами. Она сама обнародовала ролик, потом удалила и извинилась за него. Бывшая королева красоты сказала, что сожалеет о посте, но просит хейтеров не терроризировать ее семью и друзей.

"Вам решать, примете ли вы (мое объяснение. – Ред.) или нет, но это искренне от моего сердца. Спасибо, что выслушали", – сказала девушка.

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