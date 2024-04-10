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Королеву красоты Малайзии лишили титула из-за "диких танцев" с полуобнаженными мужчинами в Таиланде. Фото

Катерина Малай
Люди
2 минуты
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Королеву красоты Малайзии лишили титула из-за 'диких танцев' с полуобнаженными мужчинами в Таиланде. Фото

Королева красоты Малайзии Виру Никах Теринсип была лишена своего титула после того, как в сети завирусилось ее видео с "дикими танцами" с полуобнаженными мужчинами в Таиланде. Общество негативно отреагировало на веселье победительницы конкурса красоты, поэтому оргкомитет решил принять соответствующие меры.

В 2023 году 24-летняя красавица победила в региональном конкурсе Unduk Ngadau ("Девушка, коронованная солнцем"). С тех пор за ее жизнью стали следить более тщательно, а один опрометчивый пост вызвал бурную реакцию в сети. Как пишет The Star, несмотря на публичные извинения, ее поведение назвали "недопустимым для королевы красоты".

Королеву красоты Малайзии лишили титула из-за "диких танцев" с полуобнаженными мужчинами в Таиланде. Фото

Президент Культурной ассоциации общины Кадазандусун подчеркнул, что обладательница престижного титула "должна олицетворять дух Хуминодун, мифологической девы, обладающей красотой сердца, ума и души".

"Это не было бы проблемой, будь она обычным человеком, но она – Unduk Ngadau (королева красоты) и публичная личность. Реакция была неоднозначной: кто-то увидел юмор в ее видео, кто-то сочувствовал, кто-то был недоволен и жаловался. Мы не хотим быть мишенью и привлекать ненужное внимание. Мы надеемся, что она с пониманием воспримет это решение. Пусть это послужит предупреждением для всех Unduk Ngadau, чтобы они не повторяли эту ошибку", – говорится в комментарии.

Королеву красоты Малайзии лишили титула из-за "диких танцев" с полуобнаженными мужчинами в Таиланде. Фото

В видеоролике было видно, как Веру, отдыхая в Таиланде, танцует с мужчинами. Она сама обнародовала ролик, потом удалила и извинилась за него. Бывшая королева красоты сказала, что сожалеет о посте, но просит хейтеров не терроризировать ее семью и друзей.

"Вам решать, примете ли вы (мое объяснение. – Ред.) или нет, но это искренне от моего сердца. Спасибо, что выслушали", – сказала девушка.

Королеву красоты Малайзии лишили титула из-за "диких танцев" с полуобнаженными мужчинами в Таиланде. Фото

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