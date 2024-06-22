Королевская семья разозлилась. Кевин Костнер рассказал о проблемах из-за идеи снять принцессу Диану в 'Телохранителе 2'

Звезда фильма "Телохранитель" Кевин Костнер, который не только сыграл главную роль, но и был продюсером, хотел снять в сиквеле принцессу Диану. Она даже согласилась на роль, однако лента так и не вышла на экраны из-за трагической смерти бывшей жены короля Чарльза III в автокатастрофе.

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Долго королевская семья не подтверждала намерения принцессы начать кинокарьеру, пишет Metro, а отношения Виндзоров и Костнера стали "ужасными". Лишь старший сын леди Ди – кронпринц Уильям – поверил Кевину.

Переговоры между актером и принцессой начались незадолго до ее смерти, в 1996 году, после того, как герцогиня Йоркская Сара Фергюсон их познакомила. Диана уже была на пути к разводу и новой жизни, поэтому даже готова была поцеловать партнера.

Как рассказал продюсер, она сама заговорила о сцене поцелуя и ждала готового сценария. История должна была рассказать о встрече телохранителя с мамой будущего короля Великобритании и их романе.

"Когда Диана умерла, примерно через год стало известно, что я вместе с ней готовил "Телохранителя 2". И случилось так, что королевская семья немного отвернулась от меня. Типа: "Нет, это неправда". И это было довольно неприятно. И я на время отпустил это, но все становилось хуже", – сказал Кевин Костнер.

Другую актрису на главную роль даже не искали, а от сиквела смело отказались. Многие годы Виндзоры злились на продюсера, пока принц Уильям не положил конец вражде.

"Приблизительно через 12 лет я был в Шотландии, и мы с Уильямом встретились в комнате. В комнате никого не было. Что-то подтолкнуло его, он захотел встретиться со мной. Я сел напротив, он взглянул на меня и сказал: "Ты понравилась моей маме ". Это была самая милая, самая нежная вещь", – вспомнил продюсер.

Ранее OBOZ.UA писал, что королевские фанаты заметили большое сходство в образах принцессы Дианы и Кейт Миддлтон.

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