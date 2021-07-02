Королева Летиция появилась на публике с мужем и дочерьми в стильных луках. Фото

Королева Испании Летиция вышла в свет вместе со своим супругом Филиппом и дочерьми Леонорой и Софией. Семья продемонстрировала на публике стильные образы.

Летиция выбрала элегантное голубое платье, украшенное драгоценными камнями и поясом на талии. Она дополнила аутфит серебряными туфлями на шпильке и сережками-кольцами, а волосы собрала в низкий хвост. О том, как выглядела королевская семья – читайте далее в материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Леонор для выхода на публику предпочла красное платье с короткими рукавами. Также она была в защитной медицинской маске, а под ней скрывался легкий макияж с акцентом на глаза.

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Младшая дочь Летиции София была одета в черное платье с белым топом. Рядом с женой и дочерьми находился Филипп VI в темном костюме с белой рубашкой и графическим галстуком.

Коротко о знаменитости:

Летиция – королева-консорт Испании, супруга короля Филиппа VI.

В 2000 году Летиция получила награду Мадридской ассоциации прессы – Premio Mariano José de Larra. Эта награда присуждается молодым журналистам до 30 лет за выдающиеся профессиональные достижения.

В августе 2003 года Летиция стала ведущей ежедневной вечерней программы новостей Telediario на телеканале TVE, где она работала тележурналистом с 2000 года.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, королева Испании Летиция вышла в свет в элегантном платье с анималистическим принтом от британского дизайнера Виктории Бекхэм. Она побывала на World Blindness Summitt Madrid'21.