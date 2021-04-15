Корогодский впервые показал, как выглядит его эпатажная гардеробная. Фото и видео

София Ковнир Люди 14:17, 15.04.2021 Обновлено: 14:38, 15.04.2021

Бизнесмен и совладелец киевского торгового центра Dream Town Гарик Корогодский впустил в дом журналистов и показал свою большую гардеробную. У мужчины аккуратно сложены более 130 пар носков и даже есть желтые колготки.

Корогодский часто ходит на работу в килтах и обожает яркую одежду, игрушки, парики и разноцветные шляпы. Об этом говорится в программе ЖВЛ (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

По словам бизнесмена, его не волнует общественное мнение, а дома он предпочитает более скромные вещи и поэтому ходит в халатах.

Желтые колготки звезды
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Корогодский показал гардеробную
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Халаты Корогодского
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Некоторые вещи из гардероба Корогодского даже хотели выкупить и выставить в музей – например, туфли за 200 фунтов, но мужчина отказался от этой затеи.

Любимые туфли Корогодского
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Также в гардеробной знаменитости есть туфли, которым на вид 30 лет. Как оказалось, это специальная модель, которую он носит, по его словам, с таким же "бомжацким пальто".

Также в гардеробной знаменитости есть туфли, которым на вид 30 лет
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Корогодский в пальто
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Кроме того, у Корогодского более 100 пар очков. Бизнесмен отметил, что множество вещей из своего гардероба он одалживает своим звездным друзьям на выступления.

У Корогодского более 100 пар очков
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Мужчина также продемонстрировал пиджак, который является для него талисманом и стоит 4 тысячи евро. Такой жакет изготовили по одному в каждом размере.

Мужчина также продемонстрировал любимый пиджак
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Самой важной и дорогой вещью Корогодского являются часы за 50 тысяч евро, которые ему достались от брата. А самая неудобная одежда в гардеробе мужчины – это куртка со специальными отделами, в которой лежат различные предметы: презерватив, соска для младенца, значки, паспорт и многое другое.

Самой важной и дорогой вещью Корогодского являются часы за 50 тысяч евро
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Куртка со специальными отделами
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Из шуб у бизнесмена самая любимая розового цвета с пуговицами. В ней он может прийти и на деловую встречу, и на любое другое мероприятие.

Из шуб у бизнесмена самая любимая розового цвета с пуговицами
Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, украинская певица Слава Каминская впервые показала, как выглядит ее большая гардеробная комната. Так, знаменитость любит эпатажную одежду и ей безразлично мнение других людей.

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